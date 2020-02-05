Завод сыров «Карат» пригрозил уйти из России

12:45

Российский производитель плавленого сыра «Карат» заявил о возможном уходе из России в случае ужесточения законодательства об обязательной маркировке молочной продукции.

Как пишет РБК, завод рассматривает частичный или полный перенос производственных мощностей в Белоруссию.

Закон об обязательной маркировке молочной продукции должен вступить в силу 1 июня 2020 года. Согласно ему, отдельные виды продукции, среди которых плавленые сыры, необходимо будет маркировать штрих-кодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках разработанной Россельхознадзором системы «Меркурий».

Изначально компаниям предлагалось предоставить возможность выбрать один из двух вариантов. Однако впоследствии оба они стали обязательными для нанесения. Ряд производителей, в числе которых и «Карат», отмечали, что у них возрастут расходы при выполнении данных условий, что сделает производство продукции нерентабельной.

Представители завода "Карат" отметили, что модернизировать действующие российские мощности согласно новому законодательству не получится по техническим соображениям. В связи с этим они будут вынуждены перенести в Белоруссию линию по производству творожных сыров Violette. Не исключается и полный перенос производства.