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Завод сыров «Карат» пригрозил уйти из России

12:45 5.02.2020
Скриншот с YouTube
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Российский производитель плавленого сыра «Карат» заявил о возможном уходе из России в случае ужесточения законодательства об обязательной маркировке молочной продукции.

Как пишет РБК, завод рассматривает частичный или полный перенос производственных мощностей в Белоруссию.

Закон об обязательной маркировке молочной продукции должен вступить в силу 1 июня 2020 года. Согласно ему, отдельные виды продукции, среди которых плавленые сыры, необходимо будет маркировать штрих-кодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках разработанной Россельхознадзором системы «Меркурий».

Изначально компаниям предлагалось предоставить возможность выбрать один из двух вариантов. Однако впоследствии оба они стали обязательными для нанесения. Ряд производителей, в числе которых и «Карат», отмечали, что у них возрастут расходы при выполнении данных условий, что сделает производство продукции нерентабельной.

Представители завода "Карат" отметили, что модернизировать действующие российские мощности согласно новому законодательству не получится по техническим соображениям. В связи с этим они будут вынуждены перенести в Белоруссию линию по производству творожных сыров Violette. Не исключается и полный перенос производства.

Темы: Россия, Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 19:14
Гость: о маркировке

Говоря о сложностях "Карата" с оборудованием линий, в ЦРПТ напомнили, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки - печать кодов в типографии, при которой компания заказывает упаковку, то есть упаковка поступает на производство сразу промаркированной; наклеивание этикеток на готовую продукцию и печать кодов на производственной линии на фабрике.

"Основываясь на информации представителей отрасли, мы считаем, что 70% производителей воспользуется услугами типографий, 30% выберет способ этикетирования. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения", - подчеркнули в ЦРПТ.
Ни в одной из отраслей, где процесс уже стал обязательным, это не привело не только к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, но и к заметному изменению операционных внутренних процессов их работы. Хотя мы в разных отраслях сталкивались с примерами завышенных опасений от проекта, которые в короткий срок прекращались с началом конструктивной работы компаний с регулятором и ЦРПТ, как оператором", -
05.02.2020, 19:12
Гость: Остап

А смысл? Придется завоевывать кусочек на крохотном белорусском рынке. А если захотят поставлять товар на российский рынок, то придется точно так же маркировать. И снова стоят там, откуда бежали. Похоже, с руководством "Карата" не всё в порядке.
05.02.2020, 19:07
Гость: Николай

Это чем им маркировка не угодила? За неё платить надо из своего кармана менеджерам. Пустььмаржу и откаты снижают а тотсовсем обнаглели. А то и пусть катятся, превратили легендарный советский Карат в несъедобную химическую массу..
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