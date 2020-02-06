В России могут появиться «пожизненные сенаторы»

20:45

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации, а также изучит опыт Италии, где в верхней палате парламента сенаторы заседают пожизненно.

"Сейчас Совет Федерации формируется из представителей регионов. Кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в СФ: эта норма - 10%, то есть это 17 человек", - заявил Александр Чубарьян, член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН. - Я думаю, можно увеличить эту норму, число это можно обдумывать".

Академику также понравился опыт верхней палаты парламента Италии. "У них в сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте - в Италии это шесть человек - назначать пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютное знаковое положение в обществе. Это общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - приводит слова Чубарьяна "Российская газета".

"Я думаю, это не только повысило бы значение Совета Федерации, но и наполнило его более очевидным для всех представительством. Это будут люди, которые известны всей стране, мнение которых было бы важно, особенно имея в виду, что Совет Федерации обладает полномочиями решения наиболее важных вопросов: проблем войны, мира, определенных моральных аспектов", - добавил он.