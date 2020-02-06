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В России могут появиться «пожизненные сенаторы»

20:45 6.02.2020
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации, а также изучит опыт Италии, где в верхней палате парламента сенаторы заседают пожизненно.

"Сейчас Совет Федерации формируется из представителей регионов. Кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в СФ: эта норма - 10%, то есть это 17 человек", - заявил Александр Чубарьян, член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН. - Я думаю, можно увеличить эту норму, число это можно обдумывать".

Академику также понравился опыт верхней палаты парламента Италии. "У них в сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте - в Италии это шесть человек - назначать пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютное знаковое положение в обществе. Это общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - приводит слова Чубарьяна "Российская газета".

"Я думаю, это не только повысило бы значение Совета Федерации, но и наполнило его более очевидным для всех представительством. Это будут люди, которые известны всей стране, мнение которых было бы важно, особенно имея в виду, что Совет Федерации обладает полномочиями решения наиболее важных вопросов: проблем войны, мира, определенных моральных аспектов", - добавил он.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 03:50
Гость: Суть вещей

Не правильнее ли их называть пожизгенные воры, все они Арашуковы, какие бы фамилии не носили
07.02.2020, 02:37
Гость: Ваал

Не Чубарьяну заикаться о моральных аскетах. Достаточно только внимательно прочитать энциклопедию «Всемирной истории» в 14-тт. под его редакцией, чтобы понять уровень его и компетенции, и порядочности. Но деятелей от реформ такой «историк» вполне устраивает… А теперь вспомним об американском двухпалатном парламенте. Верхняя палата, сенат, представляет число штатов, а нижняя – число жителей штатов, отчего принимать законы, ущемляющие права, свободы и материальное благополучие граждан там опасаются. У нас же всё наоборот: как говорил Ленин, по форме верно, по сути – издевательство. У нас верхняя палата представляет собой какое-то странное сообщество, эдакий отстойник отставников, членов которого никто из избирателей прямым голосованием никогда не выбирал. Более того, в кресла Совета Федераций пересаживались «провинившиеся» губернаторы, которые тем самым избегали ответственности по статьям УК. Эти мудрецы всегда голосовали только «за» любую инициативу генеральных реформаторов, отчего вообще возник вопрос о целесообразности существования этого органа власти: расходов на него выше крыши, а толку – ноль. В нижней палате, Госдуме, ситуация не лучше, поэтому она, ничего и никого не боясь и не задумываясь о последствиях, автоматически штампует один антинародный закон за другим. Стремление навсегда застолбить себе «место под солнцем» и вывести и его за рамки любого закона, т.е. узаконить беззаконие, известно ещё с античных времён, но никогда ни к чему хорошему это не приводило.
07.02.2020, 02:19
Гость: Ray Bloom

Про Конституцию забудь, выродки чихали на неё.
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