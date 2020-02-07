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Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

22:22 7.02.2020
Фото: Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин скончался от полученных ран при крушении вертолета в Татарстане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Все депутаты из фракции "Единая Россия" в Госдуме, имеющие связь с Хайруллиным, подтвердили изданию, что в течение последнего часа прямой телефон Хайруллина выключен.

Ранее в пятницу стало известно о том, что в районе города Лаишево в Татарстане упал частный вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс". На борту находились три человека.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали, что с вертолета спасательной службы видно, что на месте крушения есть один выживший.

"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них - пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, сообщает РБК.

Следователи назвали три основные версии происшествия: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

Темы: Авиакатастрофы, Происшествия, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2020, 01:56
Гость: Алексан-ич

Да, бывает ... вертолет, конечно, жалко. Да они все там - Шамсутдиновы и управы на них нет.
08.02.2020, 00:29
Гость: Долой Запад !

Коварные янки насильно заставили купить бракованный вертолёт. Они всегда хотели уничтожить всю русскую элиту.
07.02.2020, 22:37
Гость: ABCD

Bell 406 это военная модификация, специально адаптированный для противотанковых управляемых ракет, откуда он в России?
и стоит он под миллион евро. Откуда у скромного депутата всё это?
Все комментарии (4)
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