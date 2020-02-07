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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

14:13 7.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение апелляционного суда и вернул бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карину Цуркан под стражу. Она обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии. Ее уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно».

Цуркан взяли под стражу в зале суда.

«Кассационное представление заместителя генпрокурора удовлетворить, постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе», — приводит РИА Новости слова судебной коллегии.

Тройка судей согласилась с доводами замгенпрокурора Леонида Коржинека, что решение об освобождении Цуркан было принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Так, апелляционный суд, освобождая обвиняемую, ошибочно пришел к выводу, что следствие сорвало сроки ее ознакомления с материалами дела, поэтому мера пресечения не может быть продлена свыше предельной. Кассационный суд счел, что нарушений со стороны следствия не было, а Цуркан не смогла вовремя получить материалы для ознакомления из-за действий ее защитников.

По версии следователей, Цуркан передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов Службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). ФСБ России считает, что обвиняемая могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.

16 января 2020 года 1-й апелляционный суд общей юрисдикции освободил Цуркан из-под стражи и отправил ее под домашний арест в ее московскую квартиру. Позднее Карина Цуркан дала интервью изданию РБК, в котором рассказала о деталях дела и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ее уголовное преследование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложат о просьбе обвиняемой.

Темы: Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 20:28
Гость: Слава 14

Имеются.
07.02.2020, 20:27
Гость: Слава 14

Если привлекают к уголовной ответственности за шпионаж, то почему она должна быть не арестована?
07.02.2020, 18:38
Гость: Лет на 10

собрала!
Все комментарии (7)
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