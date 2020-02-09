Самолет UTair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Фото: МЧС РФ
При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и передней частью выкатился за пределы полосы, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Источник сообщил, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси.
Фото: Usinsk.Online / twitter
Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.
После посадки пассажиры спрыгивали на крылья лайнера. Как сообщает Mash, пострадала одна женщина, ее доставили в медпункт с травмой колена.
Фото: Usinsk.Online / twitter
Телеграм-канал Baza публикует видео жесткой посадки, которое случайно снял пассажир самолета.
По факту происшествия началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.