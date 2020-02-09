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Самолет UTair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку

14:50 9.02.2020

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. 

Фото: МЧС РФ

При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и передней частью выкатился за пределы полосы, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Источник сообщил, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси.

Фото: Usinsk.Online / twitter

Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

После посадки пассажиры спрыгивали на крылья лайнера. Как сообщает Mash, пострадала одна женщина, ее доставили в медпункт с травмой колена.

Фото: Usinsk.Online / twitter

Телеграм-канал Baza публикует видео жесткой посадки, которое случайно снял пассажир самолета.

По факту происшествия началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Темы: Россия, Происшествия, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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09.02.2020, 19:12
Гость: Пилоту

Верю, что у вас 4-й уровень английского. А вот с русскими авиационным..того!
- "..летной инструкции.." - пардон, либо "лётного руководства", либо уж -"руководства по лётной эксплуатации";
- "..выпускание шасси.." - у русских "выпуск шасси";
- "..создаёт сопротивление воздуху.." - вообще шедевр, надеюсь, не тому воздуху, который выходит наружу при пуке;
- "..самолет теряется скорость проседают.." - это уж не только не по-авиационному, а вообще не по-русски.
Есть старая авиационная песенка. Начинается: "Дедушка лётчик - все зовут меня...". Заканчивается: "..На многих еродромах я стоянки охранял".
Кстати, с Днём гражданской авиации!
09.02.2020, 18:24
Гость: Время Ч.

Вот когда будешь точно знать все тогда и будешь тут обвинительные приговоры выписывать. А так пока что недоделанные Боинги стали отличаться.
09.02.2020, 17:41
Гость: Пилот

Скорей всего ошибка экипажа поздний выпуск шасси. Хотя и техника могла подвести. Они не успели полностью раскрыться и встать на замки. Некоторые «ассы» такое делают выпускают шасси позже положенного непосредственно перед посадкой, что является грубым нарушением летной инструкции, а также не проконтролировали их выпуск по индикаторам на панели. Диспетчер посадки также обязан в бинокль проверить выпуск шасси перед посадкой, и если увидит нарушение предупредить экипаж, он уйдет на второй круг и повторит попытку выпустить шасси или выпустит аварийно. Ранние выпускание шасси создаёт сопротивление воздуху самолет теряется скорость проседает и идет дополнительный расход горючки, летуны не хотят терять премии за экономию. По той же причине не хотят уходить на второй круг, когда это необходимо или на запасной аэродром, смертельно рискуют но стараются сесть в любых сложных условиях. Потому что весь перерасход горючки затем повесят на командира и начнут пенять что он недостаточно натренирован, не смог с первого захода сесть, может грозить увольнение. В такое положение экипажи ставят внутренние требования жадных хозяев российских авиакомпаний, которым наплевать на жизнь и здоровье пассажиров лишь бы карманы себе набить как и везде. А государство полностью отстранилось и их не контролирует, или это делятся формально для галочки поэтому они творят что хотят. Свой самолет у РФ есть это Суперджет 100 но на нем лучше вообще не летать, недоделанный сборный винегрет.
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