Самолет UTair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку

14:50

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми.

Фото: МЧС РФ

При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и передней частью выкатился за пределы полосы, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Источник сообщил, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси.

Фото: Usinsk.Online / twitter

Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

После посадки пассажиры спрыгивали на крылья лайнера. Как сообщает Mash, пострадала одна женщина, ее доставили в медпункт с травмой колена.

Фото: Usinsk.Online / twitter

Телеграм-канал Baza публикует видео жесткой посадки, которое случайно снял пассажир самолета.

По факту происшествия началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.