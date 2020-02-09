Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

12:57

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. — Прим. ред.)", — цитирует сообщение посольства РИА Новости.

Российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.

Как уточнили в дипмиссии, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Это привело к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами.

Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения этих вопросов.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды.