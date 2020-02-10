Минфин предложил авиакомпаниям перевести расчеты в рубли

23:53

Минфин предложил перевести все расчеты для гражданской авиации, в том числе и по лизингу самолетов, в рубли.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в одном из профильных ведомств. По словам одного из собеседников, решение по вопросу пока не принято, а само предложение было направлено в правительство еще в октябре 2019 года.

По мнению специалистов, Минфин руководствуется «соображениями экономической безопасности страны». «Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижают риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», - сказал один из собеседников.

Для платежей, перевод расчетов которых в рубли невозможен, допускается оплата в евро, отметил источник. При этом если самолет был произведен в России, то проведение лизинговых платежей возможно только в рублях.

В рубли предлагается переводить также аэропортовые тарифы и сборы за аэропортовое обслуживание для иностранных авиакомпаний. Также рассматривается вопрос по изменению валюты роялти (платежи иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства России).

По словам одного из работников крупнейшей авиакомпании, для перевозчиков изменение валюты лизинговых платежей может привести к ухудшению конкурентоспособности. «При выборе флота перевозчики будут вынуждены ориентироваться на отечественный лизинг, ведь никто из иностранных лизинговых компаний на такое не пойдет. Ставки отечественных лизинговых компаний зачастую выше ставок западных, что в итоге повлияет на доходность бизнеса авиакомпаний», - заявил собеседник РБК.