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Акционеры «Роснефти» получат рекордные дивиденды

17:51 11.02.2020
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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По итогам 2019 года корпорация «Роснефть» выплатит своим акционерам порядка 283 миллиардов рублей дивидендов. Это рекордная сумма выплат за всю историю компании. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год будет обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны», - сказал Сечин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Прошлый рекорд был зафиксирован в конце 2018 года. Тогда акционеры «Роснефти» получили дивиденды на сумму в 274,5 миллиарда рублей.

«Вы у нас самый большой налогоплательщик», - заметил Путин на встрече.

Согласно принятой дивидендной политике, «Роснефть» должна выплачивать акционерам не меньше 50% чистой прибыли по МФСО, приходящийся на акционеров. Отчетность компании за 2019 года пока не была представлена.

Темы: ОАО «НК «Роснефть», Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 23:29
Гость: гость

Вот одно из многих и многих объявлений на сайте Вести:
"Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце".
Зайдите посмотрите. Не хватает 406 271 руб.
Или вот: "Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания".
Но денег у государства на здоровье своих детей НЕТ. Точка.
Нефть есть, газ есть, алмазы есть много и т.д., но денег нет.
Люди , вы чего?!
11.02.2020, 22:22
Гость: Сорин И.Л.

Кстати, мелочь, а приятно!
Одно моё маленькое ноу-хау прижилось.
Вместо троеточий, там, где неудобно слово полностью напечатать, ставят с моей подачи СТОЛЬКО точек, сколько пропущенных букв.
11.02.2020, 20:35
Гость: good

смотрим состав директоров и видим кто рулит и кому идут деньги.
Это не российская компания...
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