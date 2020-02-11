Акционеры «Роснефти» получат рекордные дивиденды

17:51

По итогам 2019 года корпорация «Роснефть» выплатит своим акционерам порядка 283 миллиардов рублей дивидендов. Это рекордная сумма выплат за всю историю компании. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год будет обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны», - сказал Сечин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Прошлый рекорд был зафиксирован в конце 2018 года. Тогда акционеры «Роснефти» получили дивиденды на сумму в 274,5 миллиарда рублей.

«Вы у нас самый большой налогоплательщик», - заметил Путин на встрече.

Согласно принятой дивидендной политике, «Роснефть» должна выплачивать акционерам не меньше 50% чистой прибыли по МФСО, приходящийся на акционеров. Отчетность компании за 2019 года пока не была представлена.