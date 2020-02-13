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Госдума приняла закон о выплате призывникам денежного довольствия

14:04 13.02.2020
Фото © KM.RU
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Государственная дума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сумма выплат составит порядка двух тысяч рублей. В эту сумму входят оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну.

Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равному одному окладу, при увольнении со службы.

Как отмечает агентство, в 2012-2018 годах в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников. Его результатом стало повышение выплат для всех категорий военных.

Изменения коснутся призывников, с 1 января 2019 года проходящих службу в российских Вооруженных силах, и тех, кто служит в других войсках, воинских формированиях и органах с 1 января 2020-го.

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, принятие нового закона позволит исключить снижение социальной защищенности призывников, а также поможет достигнуть этих показателей для военнослужащих Росгвардии и в МЧС.

Темы: Армия и обороноспособность России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 19:14
Гость: из деревни дедушка

Это не стоит, это на шило-мыло и чапок, а риск это входить в почетную обязанность, ты чего тупишь, старый, ты белобилетник или что?
13.02.2020, 19:12
Гость: из деревни дедушка

Нам в ГДР платили в марках а сержантам оклад шел еще и в рублях на сберкнижку. В Афгане были чеки, насколько знаю.
13.02.2020, 17:28
Гость: могу напомнить

В Афганистане солдаты умирали за 3 рубля 60 копеек в месяц.
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