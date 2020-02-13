Госдума приняла закон о выплате призывникам денежного довольствия

14:04

Государственная дума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сумма выплат составит порядка двух тысяч рублей. В эту сумму входят оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну.

Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равному одному окладу, при увольнении со службы.

Как отмечает агентство, в 2012-2018 годах в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников. Его результатом стало повышение выплат для всех категорий военных.

Изменения коснутся призывников, с 1 января 2019 года проходящих службу в российских Вооруженных силах, и тех, кто служит в других войсках, воинских формированиях и органах с 1 января 2020-го.

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, принятие нового закона позволит исключить снижение социальной защищенности призывников, а также поможет достигнуть этих показателей для военнослужащих Росгвардии и в МЧС.