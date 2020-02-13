Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В целом ипотека остаётся очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — сказал он.

Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в целом в последние годы снижалась, появилась льготная ипотека - до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семьи, у которой рождается второй и последующий ребенок. На Дальнем Востоке молодые семьи могут взять кредиты и под 2%. Кроме того, есть так называемая сельская ипотека, ставки по которой составляют не более 3%.

Глава кабмина также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обеспечить информирование населения о дополнительных возможностях рефинансирования займов по ипотечному кредитованию.

В соответствии с майским указом Владимира Путина, к до 8% средняя ставка по ипотеке должна снизиться к 2024 году. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в ноябре прогнозировало, что по итогам 2020 года она достигнет 8,5%.

Согласно данным опроса Райффайзенбанка, у 38% россиян, которые планируют в течение ближайшего года взять ипотеку, нет денег для первого взноса. Россияне собираются брать деньги на первый взнос из материнского капитала (20% опрошенных), с продажи другого имущества (13%) и через потребительский кредит (10%). 23% готовы были получить деньги под залог имеющейся недвижимости.