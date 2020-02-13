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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

12:11 13.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В целом ипотека остаётся очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — сказал он.

Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в целом в последние годы снижалась, появилась льготная ипотека - до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семьи, у которой рождается второй и последующий ребенок. На Дальнем Востоке молодые семьи могут взять кредиты и под 2%. Кроме того, есть так называемая сельская ипотека, ставки по которой составляют не более 3%.

Глава кабмина также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обеспечить информирование населения о дополнительных возможностях рефинансирования займов по ипотечному кредитованию. 

В соответствии с майским указом Владимира Путина, к до 8% средняя ставка по ипотеке должна снизиться к 2024 году. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в ноябре прогнозировало, что по итогам 2020 года она достигнет 8,5%.

Согласно данным опроса Райффайзенбанка, у 38% россиян, которые планируют в течение ближайшего года взять ипотеку, нет денег для первого взноса. Россияне собираются брать деньги на первый взнос из материнского капитала (20% опрошенных), с продажи другого имущества (13%) и через потребительский кредит (10%). 23% готовы были получить деньги под залог имеющейся недвижимости.

Темы: Россия, Ипотека в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2020, 17:16
Гость: R

В стране вообще все дорого . В отличии от Европы, где продукты и услуги дешевле и намного качественнее . Вот в [Вене спросил , сколько стоит плата за обслуживание дома - 1 € с квадратного метра и этого на все хватает. У нас плата такая , но при этом ничего не делается! Мишустин , обрати внимание на ЖКХ
13.02.2020, 15:09
Гость: Евгений В

Открытие сделал.
13.02.2020, 14:40
Гость: личный опыт

в России только человеческая жизнь стоит очень дешево.
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