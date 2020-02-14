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Гендиректор «Билайна» досрочно покинет свой пост

11:09 14.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет свой пост в июне 2020 года, говорится в пресс-релизе компании. Холдинг объявил о начале поиска кандидата на замещение данной позиции.

Ранее утром в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о том, что место Лацанича может занять экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу.

Уход Лацанича собеседники издания связывают с тем, что «одна из ключевых сделок для акционеров „Вымпелкома“ не состоялась по различным причинам». Речь может идти о слиянии с одним из конкурирующих участников российского рынка, уточнили они.

14 февраля холдинг Veon, в который входит «Вымпелком», объявит финансовые результаты за 2019 год. По данным «Ведомостей», в них указано, что «Вымпелком» вырос в корпоративном сегменте, но провалился в рознице. Именно это, говорят источники газеты, и стало причиной увольнения Лацанича.

Василь Лацанич возглавил «Вымпелком» в январе 2018 года. До этого он занимал пост вице-президента по стратегии и маркетингу МТС.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Билайн
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 14:27
Гость: личный опыт

наивный вы..."эффективность"... Не удалась национализация убытков, поэтому и потерял пост.
14.02.2020, 14:22
Гость: Старый евrей

Украинец же...
14.02.2020, 12:50
Гость: пенсионер

Забавно. Эффективный менеджер и не справился с работой. Где же его эффективность ? Или она проявляется только на успешных и прибыльных организациях и тут же улетучивается в проблемных предприятиях.
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