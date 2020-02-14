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Путин назначил троих помощников Дмитрия Медведева

14:06 14.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин назначил пресс-секретаря бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Олега Осипова помощником заместителя председателя Совета безопасности. Об этом говорится в указе, который был опубликован на официальном портале правовой информации 14 февраля.

Другими указами Путин назначил Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совбеза.

Тринога с 2012 года руководил секретариатом аппарата правительства Дмитрия Медведева, аналогичные должности в аппаратах премьера и президента он занимал с 1992 года. Соболев занимал должность руководителя протокола премьер-министра с 2018 по 2020 год. Осипов с 2018 года был пресс-секретарем премьера, а до этого – заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня».

Путин своим указом ввел должность замглавы Совбеза и назначил на этот пост Медведева 16 января. Тем же указом он освободил политика от исполнения премьерских обязанностей, назначив на пост главы правительства главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Госдума приняла закон о введении должности зампреда СБ России 23 января. Закон о создании должности зампреда Совбеза Путин подписал 4 февраля.

Темы: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 00:18
Гость: О как -заместителю председателя Совета безопасности

(который был председателем правительства и получается не справился с управлением (раз его отправили в отставку!!!)
предоставили ТРЁХ помощников...

А если он теперь и с БЕЗОПАСНОСТЬЮ не справится, что тогда?
14.02.2020, 23:45
Гость: евразиец

Так других дружков работой обеспечить надо.
14.02.2020, 23:41
Гость: ...

- Посмотри, какими стали новости после смены правительства: пишут что нужно снижать процент по ипотеке, уменьшать налоги для работодателей. Глядишь, может ещё поживем как люди! А если так дальше пойдет, может и цены на бензин задумают снизить!
- Ты говори да не заговаривайся! Совсем умом тронулся!
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