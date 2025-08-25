Налоги вырастут? Причина – огромная дыра в Соцфонде и фонде ОМС

В ситуации, когда экономика резко замедлилась и у предприятий стало меньше денег и меньше возможностей сохранять персонал, даже справедливые решения могут быть очень несвоевременны

В кабинетах власти близки к принятию решения об увеличении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. И даже обоснование нашлось: необходимо наполнить деньгами Социальный фонд (бывший Пенсионный фонд) России, а также Фонд обязательного медицинского страхования.

В обоих фондах, которые имеют фундаментальное значение в социальной политике государства, сформировался многомиллиардный дефицит. Как отмечают "Ведомости", правительство рассматривает возможность отмены для предпринимателей льготных тарифных ставок по страховым взносам. В настоящее время вместо стандартной ставки 30% они платят 15%, если выручка не превышает 2 млрд рублей в год, а число сотрудников меньше 250.

По словам юриста и правозащитника Александра Хуруджи, для некоторых компаний существуют различные поблажки. К примеру, если речь идёт об IT-компании, то тут действует пониженная ставка в 7,6%. Если компания входит в зону опережающего развития, то и тут даются льготы:

То есть льгота, которую предлагается отменить, касалась большинства предпринимателей и могла быть применима ко всем. Соответственно, её можно было закладывать в прогноз бизнес-модели. Сейчас, при изменении этого показателя, они не смогут рассчитывать, и бизнес-модель у многих не будет работать. А приведёт это к аутсорсинговым процедурам по персоналу. И мы, эксперты, теперь предполагаем, что снова начнёт возвращаться то, с чем боролись, – уход в тень.

Тема налогов, отметил в комментарии Царьграду предприниматель Алексей Петропольский, очень чувствительная для бизнеса. Дело в том, что подавляющее большинство компаний малого и среднего бизнеса, работает в сфере услуг. А основные расходы, особенно возросшие в этих сферах, приходятся на фонд заработной платы – более 50% всех затрат.

"И если будет повышен налог на зарплату, а именно – на взносы в соцфонды, то многие предприниматели будут увольнять персонал и переводить их на схему на самозанятость, либо на переводы на карты, либо на полузабытые зарплаты в конвертах, либо попросят их зарегистрировать на себя ИП и будут им платить как подрядчикам. Ни для кого не секрет, что с каждого рубля, выплаченного в белую, обычный предприниматель без льгот платит около 50 копеек налогов. А это существенно завышает расходную часть для малого и среднего бизнеса. И не забывайте, что за последнее время зарплаты выросли там в разных сферах от 30% до 100%. Что тоже вместе привело к тому, что налоговая база у многих компаний выросла", – подчеркнул эксперт.

Как упоминалось, льготная ставка для IT-компаний, а также резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития составляет 7,6%. Аналогичную ставку платят малые предприятия, которые занимаются производством. Однако уже стало очевидным фактом, что социальная сфера в целом, в том числе и пенсионная, испытывают серьёзные трудности с формированием своих бюджетов. Поэтому налоги придётся поднимать.

Александр Хуруджи предполагает, что, скорее всего, в группу потенциально теряющих от предполагаемых изменений попадает средний бизнес и наиболее крупный из малого. В большей степени коснётся это производственников, которые работают в сфере импортозамещения:

Это предприниматели, которые создали наибольшее число высокоэффективных рабочих мест. Именно они платят заработные платы значительно больше федерального МРОТ. В основном это предприятия, расположенные в крупных городах. И естественно, у них сейчас появляется одновременно несколько проблем. Первая – это невозможность привлекать финансирование под высокие банковские ставки. Вторая проблема – это непредсказуемость планирования логистики. Неизвестно, то ли будут дальше границы открыты, то ли не будут. То ли запретят продукцию иностранных компаний, и конкуренты надолго останутся в прошлом, либо их запустят снова.

По мнению финансового аналитика Антона Табаха, если изменения вступят в силу, то будет больше денег, больше пенсионных прав и баллов. Соответственно, поднимется пенсия у сотрудников, поскольку за них дают больше взносов. Есть и минус: увеличивается налоговая нагрузка в условиях охлаждения экономики. То есть главный вопрос заключается в том, насколько эта мера может быть своевременной.

В ситуации, когда экономика резко замедлилась и у предприятий стало меньше денег и меньше возможностей сохранять персонал, даже справедливые решения могут быть очень несвоевременны. Поэтому есть ощущение, что, если решение будет принято в этом году, а увеличивать налоговую нагрузку начнут уже со следующего, – оно будет очень несвоевременным. При этом есть более серьёзный вопрос, который не выносится на поверхность: как в целом финансируется у нас пенсионная система в условиях сокращения рабочей силы. И этот вопрос стоит не только в России, он имеет глобальный характер. Возможно, пора перестать юродствовать и считать, что сейчас конец XIX века, когда можно финансировать пенсионную систему исключительно из взносов с работников и работодателей. Возможно, просто пора понять, что требуется софинансирование, а то и полное финансирование из общих доходов бюджета.

Конечно, к текущим дебатам это не имеет отношения, продолжил аналитик. Но чем дальше, тем чаще будут происходить эти дебаты. Потому что, с одной стороны, у работников должны быть пенсионные права. С другой стороны, любая льгота снижает возможности для их пенсионных прав. То же самое, например, вопрос о самозанятых. Хорошо, что у них низкая ставка налогов – это делает систему популярной. Но хорошо ли это для тех, кто не занимается самозанятостью параллельно с основной работой или пенсией? Наверное, нет, потому что у них не возникает пенсионных прав.

Бизнес сейчас чувствует себя не лучшим образом – на то есть немало причин, считает Алексей Петропольский. И в этих условиях бизнесу, особенно малому и среднему, необходимо помогать двигаться и развиваться, а не усугублять его положение повышением налогов, тем более если речь идёт о предприятиях, очень чувствительных к своим расходам.

"Я бы даже сказал, что сегодня человек, который занимается малым бизнесом, зарабатывает деньги на уровне средней зарплаты по региону. Он, вопреки всему, занимается своим любимым делом и делает это не только ради прибыли, как крупные предприятия. Малые и средние предприниматели развивают экономику, создают рабочие места, двигают те или иные отрасли", – констатировал Петропольский.

По всей видимости, ранее предоставленные льготы власти планируют пустить под нож. Главная причина – растущий дефицит бюджета СФР (бывшего Пенсионного фонда). За первое полугодие консолидированная дыра в Соцфонде и Фонде ОМС достигла почти 237 млрд рублей. При этом возможности госбюджета по покрытию дефицита внебюджетных фондов через прямые трансферты существенным образом ограничены.

Нефтегазовые доходы госбюджета России упали почти на 20%, дефицит вырос в 4,4 раза и вчетверо превысил годовой план: уже на конец июля достигнут плановый показатель в 3,8 трлн рублей. При этом ликвидная часть Фонда национального благосостояния может быть полностью исчерпана уже в 2026 году.

Судя по всему, чиновники уже близки к повышению фискальной нагрузки на малый бизнес. Я же считаю, что в ситуации экономической неопределённости это будет грубой ошибкой.

Наши предприниматели горы свернут, если им не мешать. Можно по-разному к ним относиться, называть их барыгами и спекулянтами, но факт остаётся фактом: они не просто открывают своё дело – они создают миллионы рабочих мест в России. Именно они сейчас имеют высокую степень эластичности, чтобы эффективно преодолевать санкции.

Можно сколько угодно утверждать, что российская экономика лучше всех справилась с текущим кризисом. Однако уже очевидно, что сотни тысяч сотрудников, которые отправлены в неоплачиваемые отпуска или имеют неполную рабочую неделю, – это серьёзное предупреждение о надвигающемся кризисе.

Годами копившиеся проблемы могут рвануть, а отсутствие демпфера в виде многочисленного малого бизнеса, который и мог бы нивелировать негативный эффект, – это серьёзный вызов не только для экономики, но и государства в целом.

Налоги не панацея, рост благосостояния домохозяйств – это единственный объективный критерий развития экономики, где малый и средний бизнес играют заметную роль.