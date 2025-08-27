Алиев считает Россию ответственной за ухудшение отношений с Азербайджаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что Россия несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений, пишет "Интерфакс".
"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - сказал он телеканалу "Аль-Арабийя".
По его словам, реакция российских официальных лиц на инцидент с азербайджанским гражданским самолетом в декабре 2024 года вызывает в Баку огромное разочарование и недовольство.
"Во-первых, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. По-русски этот режим называется "Ковер", и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются, - сказал Алиев. - Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России".
По его словам, в ходе второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ред.), в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть.
"Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России (в случае с самолетом AZAL) мы не увидели", - сказал президент Азербайджана.
"То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью (реакция на крушение самолета AZAL). И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях", - отметил он.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан не хотел ухудшения отношений с Россией.
"Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа. Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться", - сказал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия 35 лет делала всё что только пожелает Азербайджан. Ильхаму это нравилось. Сложно избавиться от привычки
"Это обычай всех времен - добивать ослабевшего врага, чтобы от него в будущем не возникло новых проблем, ещё худших, чем раньше" -- А с этим никто и не спорит, но не стоит удивляться и тому, что ранее добитый вроде бы враг стремится вновь подняться и отомстить добившему его ранее! И никто не подтверждает этого более, чем сама же Русь, которую татары, прямо скажем добили в XIII веке, воспользовавшись её слабостью. Вот она собралась с силами, поднялась и отомстила добитчикам. Татары мыслят так же точно. Россия никогда не была их страной, и никогда не будет, они к ней приспосабливались -- так же, как и русские приспосабливались к Орде в XIII-XV веках. Самостоятельности татары не особо хотят, но они мыслят себя частью общемусульманской мировой Уммы в гораздо бОльшей степени, чем частью России. В особенности частью возрождающегося на глазах тюркского мира (куда и Азербайджан вписывается). Поэтому история разорения Грозным Казани пользуется у них такой же популярностью, как история разорения Руси Батыем пользовалась у русских накануне восстания против Орды.
Сергей Марков всю жизнь корчил из себя «патриота», а вышло – иноагент с квадратами. Вчера – хрущёвка и «Нива» по декларации, сегодня – квартира за сотку в «Балтийском», офисы на «Хлебозаводе», болгарские апартаменты под пляж и доченька с «зелёным бизнесом» в Берлине. И всё это у человека, который умудрился хлопать Алиеву, пока тот принимал шеврон ВСУ.
Жена с грантом Макартуров, дочка в Германии, «помощница» с ребёнком и особняком на Новой Риге – целый табор недвижимости от Москвы до Дубая. Сам Марков любит рассказывать сказки про отца-токаря и мать-математичку, только токарные станки у него превратились в печатный станок по квадратным метрам.
Теперь он руками разводит: мол, ошибка, козни врагов. Народ только ржёт: какие враги, Серёжа, у тебя же враг один – собственная жадность. Минюст просто приклеил бумажку к тому, чем ты всю жизнь и был – агент квадратного метра, а не «патриот России».
Огромная,наприсоединяли татар, калмыков, якутов, бурятов, тувинцев
и КАВКАЗи ,справиться не могут и всё мало.Надо ещё Украину,Армению,Азербайджан,Молдавию, Грузию.
Ничего не
для этого совершил три ходки на Казань, перед этим на Касимов и Астрахань. До кучи и на Сибирскоеханство Ермака нашего Тимофича послал.
Официальная версия-ОНИ, татары эти, нападали на нас, мы боялись , драка была неизбежна, ну мы и...
Осада и взятие Казани — центральный эпизод Третьего Казанского похода русских войск, предпринятого царём Иваном IV в июне–октябре 1552 года для укрепления восточных границ и расширения территории Русского государства.
Традиционно считается, что поход Ермака Тимофеевича против Сибирского ханства начался в 1580 году. Присоединению Сибири и Дальнего Востока к России сопротивлялись местные жители, и это происходило на фоне ожесточенных сражений между коренными народами Сибири и русскими казаками, которые часто совершали нехорошие поступки по отношению к коренным сибиряка
Русское завоевание Сибири началось в июле 1580 года, когда около 540 казаков под предводительством Ермака Тимофеевича вторглись на территорию вогулов, подвластных Кучум-хану, правителю Сибирского ханства. Их сопровождали литовские и немецкие наемники и военнопленные.
Присоединение Сибири к России представляло собой процесс, который занял около 100 лет. ... Присоединение Сибирского ханства связано с именем атамана Ермака и имело большое экономическое значение для Русского царства.
Добрейшие люди. Сто лет православных рабов спасали