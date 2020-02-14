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Голосование по Конституции профинансируют так же, как и выборы президента

14:07 14.02.2020
Конституция
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Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым поручил Центризбиркому подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс".

Также глава государства распорядился, чтобы правительство выделило из бюджета на голосование не меньше, чем на президентские выборы 2018 года. Главным распорядителем этих средств будет ЦИК.

В проведении голосования также будут участвовать региональные, территориальные и участковые избиркомы. Органам госвласти и местного самоуправления поручено подготовиться к голосованию и помогать избиркомам в его организации и материально-техническом обеспечении: "включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования".

Процедуру голосования должны определить законодатели. Как сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас, поправка, описывающая процедуру, уже подготовлена, и скоро ее внесут в Думу. Она войдет в президентский законопроект о поправках, который прошел первое чтение 23 января.

В этой поправке будет указано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу, что поправки вступают в действие в случае их поддержки на общенародном голосовании. "И тогда президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции. То есть ставит свою окончательную подпись после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", - сказал Клишас.

Поправки вынесут на голосование одним пакетом. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что текст поправок в бюллетень для голосования включать не будут, он там не поместится. Изучить поправки можно будет через мобильное приложение, которое разработает ЦИК.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 23:44
Гость: Скептик

Путин заявил, что ему не важно, что напишут в Конституции, лишь бы народ под этим подписался.
Гениально.
14.02.2020, 23:42
Гость: Из новостей...

Издательство "ЭКСТРО" уже готовит к выпуску первые пять томов с поправками в Конституцию.
14.02.2020, 21:45
Гость: Миномёт

Какая революционная новация! Голосовать за надписи на заборе? Мобильное приложение это как? В смартфоне? А у кого его нет? Будут разъезжать на вело, мото, авто, самолётах с громкоговорителем? Или в зомбоящике повесят текст на всех каналах на весь день, дабы прочитав сломя голову бежали к урне? А может жульё раскошелится на раздачу смартфонов с приложением всем неимущим?
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