Голосование по Конституции профинансируют так же, как и выборы президента

14:07

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым поручил Центризбиркому подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс".

Также глава государства распорядился, чтобы правительство выделило из бюджета на голосование не меньше, чем на президентские выборы 2018 года. Главным распорядителем этих средств будет ЦИК.

В проведении голосования также будут участвовать региональные, территориальные и участковые избиркомы. Органам госвласти и местного самоуправления поручено подготовиться к голосованию и помогать избиркомам в его организации и материально-техническом обеспечении: "включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования".

Процедуру голосования должны определить законодатели. Как сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас, поправка, описывающая процедуру, уже подготовлена, и скоро ее внесут в Думу. Она войдет в президентский законопроект о поправках, который прошел первое чтение 23 января.

В этой поправке будет указано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу, что поправки вступают в действие в случае их поддержки на общенародном голосовании. "И тогда президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции. То есть ставит свою окончательную подпись после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", - сказал Клишас.

Поправки вынесут на голосование одним пакетом. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что текст поправок в бюллетень для голосования включать не будут, он там не поместится. Изучить поправки можно будет через мобильное приложение, которое разработает ЦИК.