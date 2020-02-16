]]>
]]>
Главная В России Новости

Протоиерей Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

14:05 16.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками».

«Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает», - сказал Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

Смирнов также заметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха», - заявил священник.

С позицией представителя РПЦ не согласился первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Валерий Рязанский, который заявил, что гражданский брак – это расхожее явление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Ситуация бывает разной. На сегодняшний день это достаточно устоявшаяся форма отношений. Гражданские браки часто переходят в обычный брак. Это не значит, что это точка невозврата. Нет, я не могу согласиться с такой позицией. Конечно, желательно чтобы отношения между мужчиной и женщиной в браке оформлялись в соответствии с традициями, но сказать по-другому, более резко, это было бы неправильно», - заявил Рязанский.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2020, 21:04
Гость: Сорин И.Л.

О бесспорном, , бесспорном отчасти и совсем не бесспорном в заявлении о.дИмитрия Смирнова и о самом дИмитрии.
1)Бесспорно, что с юридической, гражданско-правовой точки зрения, т.н. "гражданский брак"(как его пипл называет)-совсем и не брак с точки зрения государства.
"Гражданские супруги" могут прожить под одним кровом хоть пять, хоть десять, хоть двадцать пять и пятьдесят лет, делить стол и кровать, но когда глава такого семейства отправляется в мир иной(или просто в никуда?), его дражайшая половина не получает РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО. Для государства она просто любовница. Братья и сестры благоверного(пусть и в самом деле 50 лет благоверного!) заявится за своей долей наследства(пусть они даже и стакана воды своему кровному родственнику, когда он хворал, не поднесли!). А вдовица ровным счетом ничего не получает. И из квартиры ее могут ЗАКОННО попросить выместься(если только покойный не оставил ПЕРСОНАЛЬНОГО завещания). И даже дети в глазах беспристрастной Фемиды- никто. Если только покойный своих собственных детей не усыновил и удочерил(но где,в какой семье, его бывшей семьи ФЕМИДА ПРОСТО НЕ ЗНАЕТ!). Или опять же- составляй(в случае официального брака ненужное!) завещание на своих собственных детей! Ну, или как в европах- признавай таковое сожительство каким-то гражданским союзом(там даже в случае гомосексуалистов и лесбиянок) со всеми имущественно-наследственными правами.
Это всё бесспорно, хотя про это-то дИмитрий(ох уж, эти все дИмитрии и АлексИи) и не сказал.
(продолжу)
16.02.2020, 21:04
Гость: Скептик

Попу лишь бы бабки в церковь тащили.
Какое право имеет этот старый ... оскорблять наших жен?
Справка:
Гражда́нский бра́к, или светский брак, — брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия христианской церкви или другой религиозной организации.
***
И что теперь, срочно бежать венчаться?
Золотишко батюшке тащить?
16.02.2020, 20:48
Гость: Да,

с гимнасткой нехорошо получилось. Не подумал протоиерей.
Все комментарии (77)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации