Протоиерей Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

14:05

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками».

«Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает», - сказал Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

Смирнов также заметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха», - заявил священник.

С позицией представителя РПЦ не согласился первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Валерий Рязанский, который заявил, что гражданский брак – это расхожее явление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Ситуация бывает разной. На сегодняшний день это достаточно устоявшаяся форма отношений. Гражданские браки часто переходят в обычный брак. Это не значит, что это точка невозврата. Нет, я не могу согласиться с такой позицией. Конечно, желательно чтобы отношения между мужчиной и женщиной в браке оформлялись в соответствии с традициями, но сказать по-другому, более резко, это было бы неправильно», - заявил Рязанский.