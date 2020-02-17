Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

08:04

Россиянам грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета, которые заходят на сайты с мобильных устройств, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По данным издания, подобная технология становится все более популярной у маркетологов. Так, в частности, посетителей сайтов о продаже и покупке недвижимости спустя некоторое время после захода на веб-ресурс начинают обзванивать с предложениями о покупке.

Специалисты считают, что перехват телефонных номеров может носить массовый характер. При этом сами компании могут и не обладать такими технологиями, напротив, они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров.

Некоторые из этих сервисов устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер посетителей сайтов с мобильных устройств. Впоследствии на человека воздействуют не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение.

Маркетологи уверены, что, когда потенциальный потребитель заходит на сайт застройщика, обращение к нему будет целевым и более эффективным.

Издание отмечает, что использование таких технологий может нарушать два закона — "О персональных данных" и " О рекламе". Специалисты по кибербезопасности же рекомендуют обращаться в таких случаях в Роскомнадзор и ФАС из-за нарушения прав потребителя, так как при отсутствии жалоб подобная нелегальная практика продолжаит распространяться.