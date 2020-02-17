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Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

08:04 17.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россиянам грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета, которые заходят на сайты с мобильных устройств, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По данным издания, подобная технология становится все более популярной у маркетологов. Так, в частности, посетителей сайтов о продаже и покупке недвижимости спустя некоторое время после захода на веб-ресурс начинают обзванивать с предложениями о покупке.

Специалисты считают, что перехват телефонных номеров может носить массовый характер. При этом сами компании могут и не обладать такими технологиями, напротив, они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров.

Некоторые из этих сервисов устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер посетителей сайтов с мобильных устройств. Впоследствии на человека воздействуют не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение.

Маркетологи уверены, что, когда потенциальный потребитель заходит на сайт застройщика, обращение к нему будет целевым и более эффективным.

Издание отмечает, что использование таких технологий может нарушать два закона — "О персональных данных" и " О рекламе". Специалисты по кибербезопасности же рекомендуют обращаться в таких случаях в Роскомнадзор и ФАС из-за нарушения прав потребителя, так как при отсутствии жалоб подобная нелегальная практика продолжаит распространяться.

Темы: IT-технологии
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 13:50
Гость: good

Это будет особенно актуально после продажи Сбера.
17.02.2020, 13:36
Гость: gvozd

сбор и хранение Персональной информации должно быть Уголовным Преступлением.
никто не должен иметь права осуществлять слежку и шпионаж за людьми.
17.02.2020, 09:18
Гость: кхе

Они тупые. Своей назойливостью отталкивают людей.
Удивляюсь рекламщикам. Только ничтожный процент людей при серьёзной покупке хочет сразу узнать что-то по телефону. Обычный человек сначала изучает данные, сопоставляет их со своими потребностями, и уж потом намерен обратиться к консультанту. Люди не любят давления при принятии жизненно важных решений, они его всячески избегают!
Но эти идиоты во-первых, не дают точных данных изначально(что побуждает не звонить, а закрыть страничку, ибо муть с самого начала настораживает любого потребителя). И лепят всюду табличку дозвона, мешая читать текст.
Или они думают, что негативные факторы вроде плохой транспортной доступности, сообщенные на минуту позже, как-то изменят процент покупающих?
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