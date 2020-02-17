Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников

11:58

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ подготовить предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медработников.

Как пишет РИА Новости, соответствующее поручение Мишустин дал после посещения Великого Новгорода. Он подчеркнул, что Новгородская область отражает проблемы в сфере здравоохранения, характерные для всех регионов страны.

"Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов. В первую очередь это касается здравоохранения", — пояснил он.

Мишустин также поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них.

"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные, прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", — заявил премьер.

По его мнению, правительству нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".

