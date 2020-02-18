В Крыму задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов

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Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы. Об этом во вторник, 18 февраля, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, сообщает РИА Новости.

У них обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Бомбы они хранили у себя дома. По данным ФСБ, они состояли неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, причастный к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Один из подростков публично одобрял совершенное Росляковым преступление, из-за чего с ним в ноябре 2018 года проводились профилактические беседы.

При подготовке нападений они достали планы зданий и приобрели компоненты взрывных устройств. Компоненты для изготовления взрывчатки они покупали через интернет.

При этом, отметили в спецслужбе, «пробные» взрывные устройства задержанные испытывали на домашних животных. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ (подготовка террористического акта).