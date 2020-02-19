Politrussia передала дневник русского добровольца в Музей боевого братства

17:09

Главред проекта PolitRussia Руслан Осташко передал в Музей боевого братства дневник погибшего в боях за луганский аэропорт русского добровольца Александра Чепишко

Журналист объяснил, почему этот документ - важный артефакт для воспитания молодежи.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Как сообщает интернет-издание «Версия», дневник с последними заметками Чепишко, которые он написал уже находясь в Донбассе, нашла его мать. В нем лежало письмо, где доброволец, ветеран двух чеченских кампаний, рассказал, зачем поехал на Украину, где в 2014 году началась гражданская война. По словам погибшего, он не мог сидеть сложа руки, когда надо было защитить тех, кому была нужна помощь.

«Вы нас сами воспитали так, что жить нужно правильно, по совести, - пишет Александр Чепишко своему отцу. - Объясни маме, почему так все получилось! Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать, как же это плохо и неправильно! Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим».

Руслан Осташко передал в музей дневник с письмом во время мероприятия, посвященного Дню воина-интернационалиста. Оно состоялось 14 февраля в городе Ломоносов Ленинградской области.

По словам журналиста, после того, как мать Чепишко передала ему документ, он ждал момента, чтобы увековечить память о добровольце. Именно поэтому Руслан Осташко вместе с другом, сербским снайпером Деяном Беричем, который также участвовал в гражданской войне на Украине, с удовольствием приняли предложение посетить Музей боевого братства.

Выступая на мероприятии, Берич заявил, что по отдельным записям в письме нужно воспитывать молодежь.

«Это (добровольцы - прим. ред.) люди, которые понимают, что есть неправда, есть несправедливость, которые рождены защищать других людей. Это всё от воспитания. Сегодня здесь много молодёжи. Значит у вас правильное воспитание и это хорошо для России. Значит, у России есть будущее», - считает он.

Сам Осташко уверен, что русские добровольцы не начинают войн, а заканчивают их. Он подчеркнул, что «мы помним всех, кто отдал жизни за сохранение России» и «полег, добровольно пойдя на фронт».

Это касается и Великой Отечественной, и афганской, и двух чеченских, и сирийской войн, а также предотвращения генодица в Донбассе, отметил главред PolitRussia.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, после того, как в Киеве был осуществлен государственный перевод. Восточные области страны отказались признавать пришедшее таким образом к власти правительство, и Вооруженные силы Украины в апреле того же года начали операцию против ополченцев, вставших на защиту провозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик. В гражданском конфликте на стороне жителей Донбасса участвовали и добровольцы из разных стран мира, включая Россию.