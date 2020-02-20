В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

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Создатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии российского издания Forbes.

Ее состояние оценивается в 1,4 млрд долларов, отмечается, что за минувший год оно возросло на 400 млн долларов. Тем самым Бакальчук обогнала прежнего лидера рейтинга - Елену Батурину, чье состояние по-прежнему оценивается в 1,2 млрд долларов.

Как отмечает издание, состояние Бакальчук вырасло за счет успехов Wildberries. За минувший год оборот интернет-магазина вырос на 88 процентов (до 223,5 млрд рублей) за счет поставщиков и двукратного роста ассортимента.

Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries превысила 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах ритейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи в Евросоюзе через Wildberries.eu.

Впервые в рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes Бакальчук вошла в 2018 году, издание тогда оценило ее состояние в $600 млн. Год спустя она вышла на второе место после Батуриной.

Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшая хозяйка одного из крупнейших девелоперов столицы "Интеко". Она входит в топ-10 богатейших россиянок по версии Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За это время ее состояние вырастало до максимальных $4,2 млрд в 2010 году, а после кризиса 2008 года опускалось до $900 млн. В последние два года ее состояние составляло $1,2 млрд.