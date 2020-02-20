Кудрин заявил о рекордном неисполнении федерального бюджета за 2019 год

08:29

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

По словам Кудрина, по итогам проверки было выяявлено, что уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы - 76%.

"То есть ниже, чем когда-либо", - отметил глава контрольного органа.

Отмечается, что сложившаяся ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет.

Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе "национальная экономика", где остались неизрасходованными 253,8 миллиарда рублей. Как отметил Кудрин, в частности, речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а так же об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга - раздел "национальная оборона", где остались не истраченными 236 миллиардов рублей. На третьем месте -"общегосударственные расходы" (232,8 миллиарда рублей).

Как заявил Кудрин, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле "представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных", добавив, что в Счетной палате рассчитывают, что в новом году такая ситуация не повторится.

Отмечается, что Мишустин уже поручил подчиненным разобраться в причинах неисполнения и назвать виновников.

Счетная палата и ранее предупреждала, что около триллиона рублей расходов бюджета за 2019 год может быть не исполнено. В Федеральном казначействе тогда объяснили это отказом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов.

Минфин заявлял, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены целевым образом.