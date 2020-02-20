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Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

18:26 20.02.2020
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Компания "Яндекс" заняла первое место в рейтинге 20 самых дорогих компаний Рунета, по данным российского издания Forbes

Отмечается, что стоимость "Яндекса" составляет 14,6 млрд долларов и это при том, что минувший год нельзя назвать легким для компании. Прошлым летом в Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранных владельцев в отечественных значимых интернет-ресурсах, под действие которого мог попасть и "Яндекс". Кроме того, в ноябре 2019 года компания изменила структуру корпоративного управления, создав некоммерческий "Фонд общественных интересов" и передав ему "золотую" акцию "Яндекса".

На втором месте рейтинга расположилаь Mail.ru Group, ее стоимость оценивается в 5,3 млрд долларов. В 2019 году технологическая компания купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании "Алгоритмика", создающей обучающие курсы по программированию для детей. Сумму сделки ее участники не раскрывают. Кроме того, в прошлом году Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие в сфере транспорта и еды.

Третья строчка рейтинга Forbes досталась крупнейшему в России сайту бесплатных объявлений Avito. Его стоимость оценивается почти в 3,9 млрд долларов. 

Четвертое место рейтинга занял платежный сервис Qiwi с показателем в 1,2 млрд долларов, пятое - рекрутинговый сайт HeadHunter (1,15 млрд).

В первую десятку также попали картографический сервис 2GIS (320 млн), Rambler Group (305 млн), крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi (255 млн), компания Eruditor Group, предоставляющая услуги онлайн-рекрутинга и онлайн-образования (225 млн) и сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales (180 млн).

Темы: Forbes, Рейтинги
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 21:27
Гость: гость

Надо пропагандировать не которые дороже, а которые скажем приносят больше пользы людям.
А у нас все меряют не той меркой. Отсюда у народа мозги и перекашивает.
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