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Замглавы Минздрава предложили лишить ученой степени

15:49 21.02.2020
Сергей Краевой. Фото с сайта facebook.com
Сергей Краевой. Фото с сайта facebook.com
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Члены диссертационного совета при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовали за лишение замминистра здравоохранения Сергея Краевого ученой степени. Ранее соответствующее заявление диссовет получил от «Диссернета», участники которого нашли в научной работе чиновника «массивные заимствования из трех источников».

По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, Краевой под видом своего исследования привел эмпирические данные. Сообщество проверило научную работу в сентябре 2019 года и направило в Министерство науки и высшего образования. 21 февраля комиссия во главе Владимира Перхова решила, что Краевой нарушил пункты 10 и 14 положения о порядке присуждения ученых степеней, сообщает «Фармацевтический вестник».

В диссертации выявили прямое заимствование числовых результатов исследований с изменением его места и времени, а также существенные расхождения с официальными статистическими данными. Теперь вопрос лишения Краевого ученой степени рассмотрят экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и президиум ВАК.

Краевой защитил диссертацию по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе» во Всероссийском НИИ железнодорожной гигиены за год до вступления в должность замглавы Минздрава в 2013-м. До этого чиновник работал с 2006 года в департаменте здравоохранения ОАО «РЖД».

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Образование в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 22:36
Гость: По любому,

не всем.
21.02.2020, 21:57
Гость: Точно.

к свиньям-собачкам!
21.02.2020, 21:56
Гость: Можно

подумать, что у других "авторитетов" в руководстве различных министерств не "купленные" диссертации. У нас и "перзидент" - КЭН. На пару с Ведмедём.
"Край непуганых идиотов" (с) Ильф и Петров
Все комментарии (14)
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