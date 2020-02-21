Замглавы Минздрава предложили лишить ученой степени

15:49

Члены диссертационного совета при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовали за лишение замминистра здравоохранения Сергея Краевого ученой степени. Ранее соответствующее заявление диссовет получил от «Диссернета», участники которого нашли в научной работе чиновника «массивные заимствования из трех источников».

По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, Краевой под видом своего исследования привел эмпирические данные. Сообщество проверило научную работу в сентябре 2019 года и направило в Министерство науки и высшего образования. 21 февраля комиссия во главе Владимира Перхова решила, что Краевой нарушил пункты 10 и 14 положения о порядке присуждения ученых степеней, сообщает «Фармацевтический вестник».

В диссертации выявили прямое заимствование числовых результатов исследований с изменением его места и времени, а также существенные расхождения с официальными статистическими данными. Теперь вопрос лишения Краевого ученой степени рассмотрят экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и президиум ВАК.

Краевой защитил диссертацию по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе» во Всероссийском НИИ железнодорожной гигиены за год до вступления в должность замглавы Минздрава в 2013-м. До этого чиновник работал с 2006 года в департаменте здравоохранения ОАО «РЖД».