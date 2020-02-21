Число неиспользуемых грузовых поездов достигло исторического максимума

11:34

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в отрасли.

По словам источников издания, это связано с ростом производства вагонов, а также плохой обстановкой на экспортных рынках и загруженностью БАМа и Транссиба.

Отмечается, что в 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети РЖД среднем по году не превышало 666 в сутки (2015 год), в 2019 - составляло 1246, максимум составлял 1685 и только в октябре их было меньше 1000. По данным источника газеты, ситуация ухудшается и сейчас речь идет о среднесуточном простое около 1800 поездов.

В РЖД подтвердили, что с конца 2019 года число незадействованных составах на сети железных дорог растет.

"Прежде всего, это полувагоны, которые направляются под погрузку угля, но остаются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на товарных рынках", - рассказали в РЖД.

Отмечается, что для предотвращения скопления незадействованных вагонов диспетчеры принимают решение о приостановлении продвижения на тех станциях, где они не будут оказывать негативного влияния на перевозочный процесс. Груженые же поезда отставляются от движения в случае неприема груза грузополучателями — например, морскими портами или погранпереходами.

В январе более 290 000 вагонов не были задействованы в перевозках. Это привело к замедлению оборота вагона на 5,2 суток по сравнению с январем 2019 года, отметили в РЖД. Оборот вагона вырос на 11,8%, до 17,97 суток, тогда как без учета незадействованных вагонов он сократился на 2%, до 12,8 суток.

По данным РЖД, количество вагонов на сети в январе составило 1,173 млн штук, это на 5,1% больше, чем год назад, когда размер парка уже вызывал тревогу с учетом продолжающего падения ставок на рынке оперирования. В 2019 году вагоностроительные предприятия России выпустили 79 600 вагонов, что на 15,5% больше, чем в 2018 году.