Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

08:08

Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, пишет РИА Новости.

Документ предполагает введение штрафных санкций за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью от двух до трех тысяч рублей для физических лиц.

Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предложено штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - на 7-12 тысяч рублей, юридических лиц - на 20-30 тысяч рублей.

При этом протоколы о непринятии мер по борьбе с борщевиком предлагается разрешить составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, как сейчас, но и органам власти регионального и муниципального уровня.

Инициаторы поправок считают, что данная статья позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.

В СФ РФ подчеркнули, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося сильным аллергеном в период цветения.

"В период ее (амброзии - ред.) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России", - заявили в Совфеде.