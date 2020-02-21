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Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

08:08 21.02.2020
Борщевик
Фото с сайта mosreg.ru
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Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, пишет РИА Новости.

Документ предполагает введение штрафных санкций  за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. 

Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предложено штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - на 7-12 тысяч рублей, юридических лиц - на 20-30 тысяч рублей. 

При этом протоколы о непринятии мер по борьбе с борщевиком предлагается разрешить составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, как сейчас, но и органам власти регионального и муниципального уровня.

Инициаторы поправок считают, что данная статья позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.

В СФ РФ подчеркнули, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося сильным аллергеном в период цветения.

"В период ее (амброзии - ред.) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России", - заявили в Совфеде.

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 15:19
Гость: Дачники!

Собирайте семена борщевика
и засейвайте ими Рублевку и др.
такие гадюшники.
21.02.2020, 13:25
Гость: Только сначала

внести в конституцию.
21.02.2020, 13:24
Гость: Флавий Веспасиан

Деньги не пахнут.
Все комментарии (19)
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