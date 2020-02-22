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Сотрудников ФСО вывели из-под ответственности при нанесении вреда гражданам

18:46 22.02.2020
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий применение сотрудниками ФСО физической силы, спецсредств и боевой техники.

Законопроектом устанавливается право сотрудников ФСО на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения, сообщает «Росбалт». При этом оговаривается, что они «не несут ответственность за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники», если их применение осуществлялось в соответствии с законодательством.

«В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)», — говорится в законопроекте.

Предлагаемыми нормами также закрепляется право на применение физической силы, оружия, спецсредств и боевой техники срочниками, проходящими военную службу по призыву в органах госохраны.

Темы: Государственная Дума РФ, Федеральная служба охраны РФ
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Комментарии читателей
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22.02.2020, 20:31
Гость: Широка страна моя родная

Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
...
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь привольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет..
...
22.02.2020, 20:08
Гость: *

Сегодня им не понравятся "навальнята",а завтра не понравишься ты.Вдруг им покажется,что ты недостаточно усердно лижешь.Так что старайся,Табаки,старайся.
22.02.2020, 20:04
Гость: все чуднее и Чуднее

А поезд чух-чух-чух..
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