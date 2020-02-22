Глава СПЧ Фадеев посетовал на «истеричное потребление» в стране

19:50

Большинству российских граждан с их мизерными зарплатами и пенсиями не до мечтаний о светлом будущем

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев посетовал на отсутствие у граждан России образа будущего и предложил им в рамках перехода к "новому типу жизни" в XXI веке отказаться от "истеричного потребления".

Валерий Фадеев. Фото с сайта kremlin.ru

"Это больная проблема: у нас нет мечты, а значит, нет образа. На какую мечту мы опираемся, когда совершаем политические, социальные или хозяйственные действия? Что будет с государством, с обществом? Какими они будут через 50, через 100 лет?" - цитирует слова Валерия Фадеева агентство "Интерфакс".

Глава СПЧ считает, что XXI век должен привнести иной тип жизни - более гуманный, с отказом от стрессового истеричного потребления, от потребительского общества, от капитализма, ориентированного по своей философии в основном на максимизацию прибыли. В то же время, это не означает отказа от рыночной системы и частной инициативы, как это уже пытались осуществить в России и соседних странах Европы в прошлом веке.

Валерий Фадеев предложил России и Европе сформировать общий новый образ будущего, подумать, как должна быть организована социальная система.В частности, удачным примером обретения образа будущего Валерий Фадеев считает послевоенную трансформацию Западной Германии, описанную в книге экономиста Людвига Эрхарда "Благосостояние для всех": "30-летие после войны было самым успешным для Европы, для США, для Советского Союза тоже в части повышения качества жизни. И говорят, вот левая политика, правая политика, имея в виду, что первая "более социальна", а вторая - "больше делает ставку на возможности человека". После войны у власти в Германии была правая партия - христианские демократы, и, тем не менее, они проводили политику, так и называющуюся - "благосостояние для всех" - социальное, рыночное, хозяйственное".

Сходная мечта и образ будущего тогда объединили элиты и народ Германии, и разрушенная в ходе войны страна возродилась как одна из ведущих экономик мира, при этом отказавшись от прежних человеконенавистнических идей нацизма, которые зародились в зачаточном виде еще до Гитлера.

А сегодня, по мнению Валерия Фалеева, такого образа будущего нет: "Понятно, что индустриальная эпоха заканчивается не потому, что не надо иметь индустрию, а потому, что эффективность становится огромной - и рабочие места закрываются, и промышленность не требует больше такого количества рабочих, сфера услуг не дает возможность людям заработать, доходы падают, напряжение возрастает... И какой жизнь должна быть через 50 лет - вот о чем надо думать", - отметил он.

Глава СПЧ посоветовал опираться "на великих социологов", в частности вспомнить о трудах Питирима Сорокина, который еще в середине прошлого века предсказывал глобальный кризис человечества, который нужно преодолеть и найти новый тип жизни в будущем.

О кризисе образа будущего в России говорят давно, отмечая его первый симптом - отсутствие отображения будущего в культуре, даже в фантастической литературе. Еще в XIX веке среди писателей стали популярными фантасты, тот же Жюль Верн, предсказывавшие скорое появление подводных и летательных аппаратов, размышлявшие, как изменится в будущем жизнь людей. Будущее казалось светлым, но в реальности "споткнулось" на кровавых мировых войнах и жестоких социальных экспериментах.

Однако в ХХ веке новый толчок мечтам о будущем все же дало начало космической эры - фантасты описывали полеты к другим планетам, их освоение, надеясь, что в такой глобальной миссии человечество исправит свои недостатки. Но на практике опять же освоение космоса свелось в основном лишь к близкой земной орбите. И в итоге вся фантастическая литература теперь - в основном книги про "попаданцев" в прошлое. Другие жанры как в творчестве, так и в предлагаемой идеологии тоже отсылают к прошлому, но не к будущему.

Впрочем, базис этого духовного кризиса понятен - это так и не преодоленная бедность большинства российских граждан, которым с их мизерными зарплатами и пенсиями не до мечтаний о светлом будущем и тем более - о "потребительском обществе". Минувшим днем настоящим "криком души" бедных россиян стало обращение жительницы Санкт-Петербурга к президенту России Владимиру Путину, встретившей его на памятных мероприятиях к двадцатилетию со дня смерти бывшего мэра города Анатолия Собчака: "Как можно прожить на зарплату или пенсию в размере 10 тысяч 800 рублей?" Владимир Путин ответил ей: "Думаю, что очень трудно".

Президенту также рассказали, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить все необходимые продукты, и спросили его, как в такой ситуации выживать одиноким матерям, особенно если они сами или их дети инвалиды. Жительница Санкт-Петербурга рассказала про инвалида, которому выплачивают пенсию в размере всего 3800 рублей, при этом одна квартплата в настоящее время составляет четыре тысячи рублей, и постоянно увеличивается взнос за капремонт. Глава государства признал, что в социальной сфере существует много проблем, которые государство должно решить, пообещав подумать над возможностями повышения пенсий инвалидам.