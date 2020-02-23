Горячая тема - горячие завтраки: правильнее было бы раздавать фрукты и свежее молоко

Уже прошла информация, что решение о бесплатных завтраках принято Государственной думой

Фото с сайта grandhistory.ru

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о введении для всех школьников младших классов бесплатных завтраков.

«В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять уже с 1 сентября 2020 года, остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», сказал Путин.

В правительстве шли большие дискуссии на этот счет, «коллеги в общем и целом возражают не потому, что им детей не хочется поддержать. Они говорят о том, что это не очень справедливо, что люди с приличными доходами и маленьким доходами будут получать одинаковую поддержку от государства, в этом есть логика — это правда. Но есть логика характерная и для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях: не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут...»

И вот уже прошла информация, что решение о бесплатных завтраках принято Думой. Вероятно, этим стремятся достичь двойной пользы: и здоровью детей, и имиджу власти. Действительно, наши люди ценят как бы «бесплатные» блага, хотя очевидно, что ничего бесплатного в жизни не бывает: всё заработано и оплачено теми же самыми трудящимися, которым даётся что-то «дармовое». Это я вижу по своим продавщицам: они страшно ценят подарки от компании, поощрительные поездки, спорят из-за них, иногда складывается впечатление, что ради них и работают, хотя вроде бы логичнее стремиться к более высокому заработку и купить что хочешь на свои деньги. Но нет – «бесплатное» слаще.

Мои читатели до сих пор с ностальгией вспоминают «бесплатные» квартиры, которые «давали». Сейчас домов строится не меньше, и квартиры в них распродаются, и люди, совсем не олигархи, их покупают, но купленные квартиры не так сладки, как «полученные». Такова наша, общинная в основе, душа. А потому забота о детях в виде бесплатного завтрака – это, действительно, соответствует нашей ментальности. Так что политическую составляющую этой меры я бы оценила положительно.

А вот практическая сторона дела – не так очевидна. Боюсь, многие дети не будут есть или не будут доедать эти завтраки, в результате чего много ценного продукта будет просто выбрасываться. Чтобы дети ели – надо давать что-то такое, что им нравится. А нравится им часто не слишком полезное.

Когда моя дочка пошла в школу в Подмосковье, им давали на перемене бесплатную пышную сладкую булку, испечённую, кажется, на месте, тёплую, обсыпанную сахарной пудрой, и стакан чая или молока. Доедали до крошки. Булка была самым интересным впечатлением школьного дня. Но помню родительское собрание, на котором продвинутые мамаши возражали против булок: недиетично, слишком калорийно, много углеводов, надо салатик. Директриса объясняла: салатик есть не будут, а булки едят, но все остались при своём мнении.

А потом булки отменили, поскольку министр финансов Московской области «сбежал с кассой». Так нам объяснила учительница отмену бесплатных завтраков. И каждый мог покупать, что хотел. Они и покупали, часто выбегая в соседний магазин (хотя это запрещалось) и возвращаясь с огромными пакетами сладкой воздушной кукурузы.

Среди народолюбивых журналистов распространено мнение, что дети простых людей чуть не голодают, особенно в регионах. Может, кто-то и голодает, но при этом множество детей едят как-то не попросту: у кого аллергия, кто раздельно питается, кто не приемлет сосисок, кто потребляет только кошерное, кто халяльное и т.д.

Очевидно, удовлетворить этим затейливым потребностям бесплатные завтраки не могут, а потому будут со значительной вероятностью не доедаться. Не лучше бы было завести такую, например, привычку: на перемене давать каждому по яблоку и стакану молока от местного фермера? Или по два яблока. Эта была бы небольшая поддержка местным сельхозпроизводителям. Только не надо устраивать тендеров – этого рассадника коррупции, а делать поставки просто по очереди. Этот вопрос вполне можно решить на уровне не то что области – района.

Специалисты по питанию говорят, что россияне употребляют мало фруктов – вот и надо давать детям яблоки. Местные притом. Яблоки, кажется, ни у кого не вызывают аллергии – как физической, так и умственной. В США талоны на питание для малоимущих – это одновременная поддержка фермеров. Очень вероятно, что правильнее было бы не давать принудительный завтрак, который будет наполовину оставаться на тарелке, а зайти с другой стороны – раздавать фрукты и свежее молоко. А кашу с сосисками – оставить платными.

А ещё, на что надо было бы обратить внимание, на обучение правильному питанию. В школе, начиная с первого класса, а лучше с детсада, надо объяснять, как важно есть суп и кашу, а не колбасу и чипсы: оно и дешевле, и сытнее. Я иногда попадаю в магазин, когда там оказывается стайка учеников местной школы. На свои карманные деньги они покупают строго то, что американцы называют «мусорной пищей». Им не объяснили, что это есть не надо, что это вообще не еда. А надо бы…