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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

10:38 25.02.2020
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Фото с сайта topwar.ru
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В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В заявлении ведомства говориться, что Язов умер после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны состоятся 28 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Язов стал последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 году военного училища ушел на службу. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

После войны Язов продолжил военную карьеру, прошел путь от командира роты до командующего армией. В 1970-х годах возглавил управление Главного управления кадров Министерства обороны, затем стал первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С января 1979 года Язов занимал пост командующего Центральной группой войск, с февраля 1979 года — уполномоченного правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословакии.

В 1980-1984 годах — командующий войсками Среднеазиатского округа. С 1984 по 1987 год — Дальневосточного военного округа.

С января по май 1987 года Язов являлся заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. После возглавил ведомство.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже его освободили и амнистировали.

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 17:11
Гость: пенсионер

После провала хунты ГКЧП Советский Союз рассыпался как карточный домик.
25.02.2020, 16:59
Гость: Кочегар

Аккурат каждый год (1987-1989) перед новогодними праздниками садился борт с димоном на аэродроме Божий дар (ЦГВ, Миловице). Пролетал как раз над кочегаркой. Сын димона служил в 295 полку. Особых движений войск не наблюдалось, понятно, что прилетел за хрусталем и шпикачками.
В те времена в ссср яйца видели только в бане, на прилавке кроме шаром покоти была еще морская капуста. В ЧССР на прилавках изобилие, за годы службы невозможно было изучить ассортимент.
Как после увиденного в Чехии, можно было поддержать ГКЧП и курс на дальнейшую нищету?
25.02.2020, 14:57
Гость: ВДВ

Последний министр обороны, последний маршал Великой страны! , Светлая вам память Дмитрий Тимофеевич!
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