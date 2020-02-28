Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в «Голубой огонек»

22:17

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала звездам шоу-бизнеса уменьшить политические амбиции и "заниматься своим делом".

"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?" — цитирует ее РИА Новости.

По мнению Поклонской, такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Парламентарий также поинтересовалась, какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков.

"Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?" — спросила она.

Как считает Поклонская, если все больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, "то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме". Она добавила, что в этом случае "решать и выбирать будут люди", но посоветовала не превращать политику в шоу.

Парламентарий подчеркнула, что посмеяться со "звездным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим "придется жить".

"Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны!" — заключила Поклонская.

