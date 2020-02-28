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Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в «Голубой огонек»

22:17 28.02.2020
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Twitter

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала звездам шоу-бизнеса уменьшить политические амбиции и "заниматься своим делом".

"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?" — цитирует ее РИА Новости.

По мнению Поклонской, такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Парламентарий также поинтересовалась, какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков.

"Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?" — спросила она.

Как считает Поклонская, если все больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, "то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме". Она добавила, что в этом случае "решать и выбирать будут люди", но посоветовала не превращать политику в шоу.

Парламентарий подчеркнула, что посмеяться со "звездным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим "придется жить".

"Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны!" — заключила Поклонская.
 

Темы: Политические партии в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 05:08
Гость: Рустем

Ну так для этого и боролись с коммунистам, при помощи этих глупых огоньков, чтобы остались только члены, ну а для члена партии главное медийная известность, а не академичекое образование и ученнная степень, как у коммунистов допустим Алферов, Фёдоров и тд.
29.02.2020, 04:46
Гость: World

Люблю Наталью
Замуж.......ей не надо..........есть все.... и из ..
-----
Любим её\Ура товарищи..............\
Императрица - первая русская
Но.........в рамках демократической монархии
Я писал...
--------------
Для озабоченных )))))))))))
Императрица то не зарубежная........в первый раз с И. Грозного
Петр -1 не то и рабство
Стоит покумекать.........
29.02.2020, 04:03
Гость: Госдума

все время была цирком потому что там заседали в основном клоуны, а теперь будет ещё и голубой огонек так что будет еще прикольней. Они же сами ничего не решают, какие законы им правительство спускает они их и принимают автоматом.
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