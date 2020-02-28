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За нарушения при голосовании по Конституции может грозить до 4 лет колонии

16:51 28.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, внесен в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

По словам парламентария, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Крашенинников добавил, что не предлагается устанавливать новые виды уголовных наказаний, а лишь распространить действующую ответственность на нарушения при голосовании по Конституции, передает РБК.

Сейчас уголовная ответственность за нарушения на голосованиях прописана в гл. 19 Уголовного кодекса «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Она запрещает фальсификацию документов, связанных с голосованием, а также его итогов.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), 142 («Фальсификация избирательных документов, документов референдума»), 142.1 («Фальсификация итогов голосования»), 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме») УК РФ. За нарушения может грозить наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления, пояснил Крашенинников.

Поправки в Конституцию анонсировал президент РФ Владимир Путин 15 января во время послания Федеральному собранию. Проект закона об изменении Конституции президент внес в Госдуму 20 января. Спустя три дня нижняя палата парламента единогласно одобрила документ в первом чтении. Срок принятия поправок к законопроекту был продлен до 2 марта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение документа может состояться 10 марта.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 01:23
Гость: А что

это чуваки спохватились?
20 лет дурака валяли, как хотели, а тут вдруг честными стали?
Не верю.
29.02.2020, 01:20
Гость: Один

мой знакомый часто говорит:"Когда наш "орёл" в очередной раз общает, что после каких-то его действий нам станет жить лучше - нам лучше не надо, главное, чтобы еще хуже не стало".
29.02.2020, 00:17
Гость: РОС

Был бы Бог, так не было бы геволюции 1917 года!
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