За нарушения при голосовании по Конституции может грозить до 4 лет колонии

16:51

Законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, внесен в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

По словам парламентария, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Крашенинников добавил, что не предлагается устанавливать новые виды уголовных наказаний, а лишь распространить действующую ответственность на нарушения при голосовании по Конституции, передает РБК.

Сейчас уголовная ответственность за нарушения на голосованиях прописана в гл. 19 Уголовного кодекса «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Она запрещает фальсификацию документов, связанных с голосованием, а также его итогов.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), 142 («Фальсификация избирательных документов, документов референдума»), 142.1 («Фальсификация итогов голосования»), 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме») УК РФ. За нарушения может грозить наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления, пояснил Крашенинников.

Поправки в Конституцию анонсировал президент РФ Владимир Путин 15 января во время послания Федеральному собранию. Проект закона об изменении Конституции президент внес в Госдуму 20 января. Спустя три дня нижняя палата парламента единогласно одобрила документ в первом чтении. Срок принятия поправок к законопроекту был продлен до 2 марта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение документа может состояться 10 марта.