Макеева призывает принять меры для освобождения российских социологов в Триполи

18:05

В мае прошлого года сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в Триполи

Обозреватель ФАН и заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева приняла участие в бессрочной акции у ливийского посольства. Она уверена, что освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана – дело чести.

© Михаил Цепелев, Федеральное агентство новостей

Макеева напомнила, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей приехали в Триполи для проведения социологического исследования. Скоро будет год, как их незаконно удерживают в тюрьме «Митига».

«Россия — великая держава. У нее есть место в мире. Есть дипломатический вес, есть методы экономического и иного давления. Есть, в конце концов, спецслужбы и силы специальных операций. Освободить ребят — не только долг государства перед ними как перед российскими гражданами, но дело чести!» — уверена она.

Макеева также отметила лицемерие международного сообщества. Она уверена, что другие страны действовали бы в подобной ситуации более жестко, и предложила властям РФ «вести себя куда более субъективно».

Обозреватель ФАН позитивно оценила инициативу главы ФЗНЦ Александра Малькевича, направленную на защиту россиян, находящихся в других странах. Ранее он предложил внести в Конституцию РФ соответствующую поправку в статью 61. Часть 3 позволит органам государственной власти и дипведомства «принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов» граждан РФ, находящихся за рубежом.

«Думаю, эти поправки, после соответствующей юридической проработки, заслуживают своего места в Конституции РФ. Нет никаких сомнений, что российские дипломаты, опираясь на основной закон, будут иметь больше инструментов для защиты наших граждан, оказавшихся по той или иной причине в сложной ситуации за пределами РФ», — считает Макеева.

Напомним, в мае прошлого года сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в Триполи. Они прибыли в Ливию для проведения социологического исследования.

У них были все необходимые документы и разрешение местного правительства. Несмотря на это, россиян задержали. Почти год они находятся в одной из самых опасных тюрем мира «Митига». Обвинения им до сих пор не предъявлены.

