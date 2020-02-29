Потерпевшие от правосудия

Осужденных за слова в России меньше не становится, а власти продолжают изобретать все новые способы наказания за выражение в Сети своего мнения о политической ситуации

Центр «СОВА» представил доклады о ситуации с применением антиэкстремистского законодательства.

Фото с сайта rosbalt.ru

Как изменилось законодательство в 2019 году

В марте президент подписал пакет законов о неприличном поведении в Интернете и о распространении недостоверной общественно значимой информации. Блокировке подлежит информация, выраженная в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также демонстрирует явное неуважение к обществу, государству и органам власти.

Эти законы, по мнению специалистов Центра, оперируют неясными понятиями, вводят избыточные нормы, которые ограничивают права россиян на свободу выражения мнения, чтобы подавить критику власти.

В мае в Госдуму был внесен пакет законопроектов о запрете на распространение сведений, способствующих введению санкций против российского государства, граждан и организаций. Но уже в ноябре документ отозвали.

В декабре 2019 года президент подписал закон, который заменяет полный запрет на публичное демонстрирование нацистской символики на ограничение. Исключение составят случаи, в которых отсутствуют признаки оправдания и пропаганды нацизма, и, напротив, формируется негативное отношение к этой идеологии.

Не ясно только, как предлагается устанавливать, в каких случаях формируется негативное отношение, а в каких — нет.

При этом, как отметила руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм» Мария Кравченко, на фоне обсуждения этих поправок в Омске еврея, гражданина Израиля, предки которого погибли от рук нацистов, обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали. Его вина заключалась в том, что на своей странице во «ВКонтакте» он разместил отрывок передачи Первого канала «Большая разница», пародировавший фильм «Семнадцать мгновений весны», и три юмористических видео, основанных на фрагменте фильма «Бункер». Правда, областной суд принял решение отменить штраф.

«Пока в Госдуме обсуждали этот законопроект, правоприменение по статье «демонстрирование нацистской символики» только росло — чуть ли не в два раза за год», — подчеркнула Кравченко.

Кроме того, теперь по закону можно блокировать счета людей, которых только подозревают в причастности к экстремистской деятельности.

В июле прошлого года Россия ратифицировала конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействии экстремизму. Документ расширяет принятое раньше определение экстремизма. В предыдущей конвенции определение экстремизма было привязано к насилию.

Теперь же оно включает «иные антиконституционные действия». В этом перечне появилось «возбуждение политической розни», которой в российском законодательстве еще нет. «В принципе, это открывает путь к дальнейшему ужесточению российского законодательства», — высказывают мнение авторы доклада.

Но главным событием в антиэкстремистском законодательстве стала частичная декриминализация статьи 282 УК РФ, с которой были связаны и большие надежды, и большие опасения правозащитников.

Без привычной статьи

Частичная декриминализация 282-й статьи о возбуждении ненависти буквально обрушила статистику приговоров за публичные высказывания. Их количество в 2019 году сократилось минимум вдвое, отметила руководитель раздела «Расизм и ксенофобия» Наталия Юдина.

После того, как статью декриминализировали, идеологических оппонентов власти стали чаще преследовать по статье 20.3.1 КоАП «О возбуждении национальной ненависти» с аналогичным составом, которую ввели в 2018 году.

Помимо возбуждения ненависти в Административном кодексе есть статья о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики, отметила Юдина. «По данным Верховного суда, мы наблюдаем резкий прирост осужденных по этой статье в отличии от 2017—2018 годов», — подчеркнула она.

Кроме того, с появлением новой статьи в КоАП начали судить за неуважение к власти и обществу в Интернете.

Минюстовский список экстремистских материалов в прошлом году перевалил за пять тысяч пунктов. Реестр блокировок в Сети, который ведет Роскомнадзор, приобрел какие-то монструозные размеры, считает Юдина.

«За первые четыре месяца 2019 года блокировок стало больше, чем за весь 2018 год. Самостоятельно мы уже давно подсчитать ничего не можем. Но, по данным Роскомнадзора, только за экстремизм в прошлом году заблокировали больше 97 тысяч ресурсов. Что стоит за этими цифрами — непонятно», — отметила эксперт Центра.

Так что, даже несмотря на частичную декриминализацию 282-й статьи, тренды антиэкстремистского правоприменения вызывают озабоченность.

«Количество осужденных за публичные высказывания все еще остается высоким, при этом размер, а часто и сам факт наказания, непропорциональны общественной опасности содеянного. Антиэкстремистское законодательство в целом становится все более непрозрачным, и это повышает риск произвола и злоупотреблений. Тенденция вынесения приговоров только за слова нам кажется очень тревожной», — подчеркнула Юдина.

Даже судьи сомневаются, что за это нужно наказывать

«После частичной декриминализации 282-й статьи в России стали отменять вынесенные ранее приговоры, которые мы считаем неправомерными. И в целом количество неправомерных преследований за высказывания в 2019 году упало. Мы ожидали, что декриминализация приведет к резкому росту неправомерных решений по 280-й статье — за призывы к экстремистской деятельности, но этого не произошло. По этой статье в прошлом году мы зафиксировали только один неправомерный приговор — Егору Жукову за пропаганду ненасильственного сопротивления властям. Что касается 282-й статьи, по ней за весь год не было ни одного неправомерного приговора», — высказала мнение Кравченко.

И все же неправомерные приговоры за высказывания выносили и в прошлом году. Например, по статье 354.1 — о реабилитации нацизма. «Совершенно абсурдный случай произошел в Волгограде. После того, как Навального облили зеленкой, его сторонники в регионе стали распространять в Сети изображение Родины Матери в зеленке. Правоохранители усмотрели в этом реабилитацию нацизма. Одного из активистов приговорили к штрафу», — рассказала Кравченко.

«В Белгородской области массово преследуют за распространение экстремистских материалов. Вне закона оказался ролик Навального с предвыборными обещаниями президента, которые так и не были реализованы. Несколько лет назад это видео признали экстремистским на совершенно неясных основаниях. Теперь местный центр по борьбе с экстремизмом планомерно занимается отловом в Сети именно этого ролика и штампует соответствующие административные дела — несколько десятков за год», — рассказала Кравченко.

Еще один не менее абсурдный эпизод — преследование билетерши из цирка, которая сфотографировалась с актерами из спектакля про Вторую мировую войну. И таких историй, по данным «СОВЫ», много. В частности, по данным Центра, есть тенденция к росту неправомерных преследований по статье 205.2 — за пропаганду и оправдание терроризма. Яркий пример — дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Если мы сложим количество уголовных и административных приговоров за «экстремистские» высказывания, получим примерно ту же картину, которую имели в прошлые годы. Но способов карать за выражение своего мнения в политической сфере становится все больше. В частности, вступили в силу «законы Клишаса». Несколько десятков решений было вынесено за неуважение к власти. Около полутора десятка обвиняемых удалось отбить благодаря адвокатам правозащитной организации «Агора», которые активно включились в процесс.

«Два года назад наметился курс на диверсификацию антиэкстремистской политики, которая выражается в том, чтобы за те деяния, которые государство находит наиболее опасными, наказывать сурово, и при этом шире применять административное наказание, которое правоохранителями толкуется как профилактика, а не как наказание вовсе. Теперь меры «профилактики» вводятся в таком количестве, что правоохранительная машина не успевает их применять. Я думаю, очень высокий процент оправданий за неприличные высказывания в адрес властей — это не только заслуга «Агоры», но и, похоже, некоторая неуверенность судей в том, что за это точно надо всех наказывать», — считает директор центра «СОВА» Александр Верховский.

Священное право

На самом деле почти у любой российской нормы где-то найдется аналог, отмечает Верховский. «Про оскорбление власти я, честно, не встречал. Но существуют похожие вещи. В Венгрии, например, к возбуждению национальной вражды приравниваются унизительные высказывания в адрес венгерской нации. Но если в Венгрии эта норма существует пока номинально, в Турции по такой статье вполне себе судят. В Польше существует норма за оскорбление памятников. Речь идет о тех случаях, когда памятник не был поврежден, просто кто-нибудь на него разноцветную курточку повесил. В любом законодательстве найдется что-нибудь похожее. Имеет значение масштаб преследования, и в России он не сравним с европейским», — подчеркнул директор «СОВЫ».

Что касается критики власти, то в любой демократической стране ругать правительство, депутатов и чиновников — священное право гражданина. «Европейский суд не раз делал замечания, что власти не могут быть так же защищаемы, как любая другая социальная группа, от критики, даже в грубой форме. Тем не менее, мы приняли на этот счет отдельную статью. Не сомневаюсь, что спустя какое-то время потерпевшие от правосудия доберутся до Страсбурга, и мы услышим то же самое разъяснение на этот счет», — заключил Верховский.