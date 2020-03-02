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Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

10:57 2.03.2020
Фото с сайта government.ru
Фото с сайта government.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству тщательно анализировать риски, в том числе влияние на экономику коронавируса, при составлении бюджета страны на следующие три года, передает РИА Новости.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — сказал глава правительства на оперативном совещании с членами кабмина. Встреча была посвящена началу нового бюджетного цикла.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к нефти по 30 долларов за баррель. В такой ситуации правительство сможет полностью финансировать все бюджетные расходы в течение четырех лет.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены более чем в 60 странах, в том числе в России. По последним данным, в Китае от вируса погибло около 2,9 тысячи человек, выздоровело более 44 тысяч человек, число заразившихся в мире достигло 89 тысяч человек.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Глава правительства России, Правительство России
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 12:05
Гость: Vlad

Кроме рисков от коронавируса, обязательно надо учитывать в бюджете риски от тупости, жадности и некомпетентности. По порядку величин они сопоставимы.
02.03.2020, 11:52
Гость: Сердечник

похоже короновирус поражает бюджет больше чем людей
02.03.2020, 11:12
Гость: Медведев

не доработал, а то бы тоже свалил все на коронавирус.
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