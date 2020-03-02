Страх коронавируса заразен и лишает людей достоинства

Злоключения Дарьи Асламовой после посещения Китая доказывают тезис, что в России человек человеку – волк

Несмотря на то, что в Россию коронавирус пока еще не пришел, панические настроения накрыли жителей нашей страны с головой. Производители медицинских масок (которые, напоминаем, помогают не заражать, но против заразы – бессильны) озолотились, бесполезный в таких случаях чеснок подорожал из-за высокого спроса, а шутники ловят хайп на животном страхе.

При этом в вопросах карантина в нашей стране царит вопиющая халатность. Прибывшего из Италии Давида Берова с подозрением на коронавирус поместили в обычную палату инфекционной больницы, откуда можно свободно посещать другие отделения. Причем, «пока верстался номер», выяснилось, что диагноз у него подтвердился! А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.

О том, насколько абсурдно организована система карантина в России, по сравнению с Китаем, на собственном опыте в полной мере убедилась спецкор КП Дарья Асламова. Будучи в Китае, она почувствовала себя неважно: начался насморк, поднялась температура. А поскольку ей вот-вот предстояло лететь домой в Москву, она решила подстраховаться и провериться на коронавирус.

Вопреки ожиданиям, клиника оказалась полупустой. Как выяснилось, сознательные китайцы, либо сидят дома на карантине и не нагружают врачей по пустякам, либо пытаются отсидеться где-нибудь за границей. Доктора отнеслись к нашей соотечественнице очень внимательно, хотя и предупредили, что нужно заплатить за обследование (включая томографию кишечника!) 4000 рублей. Абсолютно на тех же условиях проверяют на наличие инфекции и местных жителей.

Получив отрицательный результат на коронавирус, обнадеженная Асламова засобиралась домой. На Родине, прежде чем выпустить пассажиров самолета, врачи смерили им всем температуру. «Дальше нас ожидала серьезная медицинская проверка, - вспоминает Асламова. – Несколько бригад врачей. Анализы из горла и носа. Полный опрос: где мы живем, где будем находиться в ближайшие недели, к какой поликлинике прикреплены. Мне даже выдали больничный лист на две недели и попросили не покидать в это время страну».

У своего дома Дарья Асламова оказалась участницей неприятной сцены.

«Я, как ответственный человек, была в маске и в перчатках, - пишет Асламова. – Но когда я вышла из такси с чемоданом, улица замерла. Все смотрели на меня с ужасом, а мне почему-то казалось, что у людей голые лица. А главное, что их ужасно много. Вдруг какая-то женщина закричала своему ребенку: «Эта тетя заразная! Бежим очень быстро!» И все тоже побежали. Это страх заразен и лишает людей даже достоинства».

Дома у Асламовой практически не было еды, кроме завалявшихся в морозильнике пельменей. Неприятным сюрпризом стало для журналистки постановление главного санитарного врача города Москвы, которое ей, ничего не объясняя, заставили подмахнуть в аэропорту.

«Постановление приняли втихую 31 января сего года, уверяя при этом общественность в том, что карантин (если нет температуры и анализы в порядке) – дело добровольное, - пишет Асламова в Фейсбуке. Никто, мол, вас насильно не запрет. Если вы, конечно, не из Уханя прилетели. Так вот, гражданка Асламова не может покидать квартиру, в которой проживает. Ей запрещено «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих».

За нарушение постановления грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Если человек заразит другого коронавирусом, виновник может сесть в тюрьму сроком до года. А если он станет причиной чьей-то смерти от китайской заразы, то срок заключения может увеличиться до пяти лет.

Попытка заказать еду через интернет ни к чему хорошему не привела. Между Асламовой и операторами состоялись подобного плана диалоги:

- Давайте я оплачу заказ карточкой, а ваш курьер оставит его под дверью.

- Как же так? Вы должны проверить, что вам привезли, расписаться.

- Я не могу контактировать с вашим курьером. Я на карантине.

- Ах, вот как? Нет, мы на это не пойдем.

Раздавшийся вскоре в квартире Асламовой звонок обходительного представителя Дирекции по координации деятельности медицинских организация Департамента здравоохранения города Москвы тоже ничего не дал. Чиновник посочувствовал, но на просьбу сделать что-нибудь отрезал, что это не входит в его компетенцию.

«И не злорадствуйте мелкие людишки, вопящие в комментах к моим статьям: «В карантин ее!» Так в средние века выла толпа: «На костер, ведьму!» И чем вы лучше украинцев? И чем наше государство лучше Украины, которое подвергло меня голодному карантину?!» - взорвалась Асламова у себя в блоге.

Потерять равновесие было с чего: к тому моменту у журналистки осталось десять пельменей (которые она и без того уже видеть не могла), майонез, кусок хлеба и одна конфета, которую она берегла как НЗ. Асламову спасли ее друзья, которые купили все-таки ей продукты и оставили пакет под дверью квартиры.

На этом мытарства отрезанной на две недели от внешнего мира корреспондентки отнюдь не закончились. В один прекрасный день ей позвонил врач из поликлиники и не терпящим возражений тоном сообщил, что сейчас явится к ней с проверкой, прихватив на всякий случай с собой полицейского.

Через 15 минут доктор смерил ей температуру, посмотрел горло и изрек: «Если вы не хотите наших ежедневных визитов, посылайте мне по утрам вашу температурку на телефон».

Злые языки наверняка скажут: запасаемся попкорном и ждем продолжения. Но у Дарьи Асламовой нет даже такой возможности. А, между тем, от чиновников можно ждать чего угодно, потому что их умение осложнять нам жизнь совершенствуется день ото дня.

Фото Дарьи Асламовой из kp.ru