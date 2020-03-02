У прилетевшего из Италии в Москву россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся в Москву с отдыха в Италии, подтвердился коронавирус.
В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что молодой человек вернулся в Россию 23 февраля, а 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был затем госпитализирован в инфекционную больницу.
Предположительно речь идет о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове (прилетел из Милана), сообщает «Новая газета».
Все люди, с которым контактировал человек после возвращения, находятся под наблюдением в больнице или на дому.