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Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

12:35 2.03.2020
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Россия не собирается «ни с кем воевать», в планах властей страны — создать условия «для того, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС, опубликованной в понедельник, 2 марта.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами»,— сказал господин Путин.

Российский лидер добавил, что Россия занимает седьмое место в мире по военному бюджету. Так, президент США Дональд Трамп рассказал Путину, что у Штатов на 2020 год «сумасшедший бюджет» — 738 миллиарда долларов, что в 16 раз превышает показатели России (48 миллиардов). По словам главы государства, Москва же придерживается принципа «разумной достаточности».

По мнению президента, Россия перестала находиться в роли догоняющего государства в сфере обороны, хотя занимает седьмое место по размеру оборонного бюджета после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда»,— сказал президент. В первую очередь Владимир Путин имеет в виду гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

Темы: США, Армия и обороноспособность России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 18:55
Гость: Хохлики

Вы сайт не попутали, он российский и не надо писать на ненавистном!!!
02.03.2020, 18:39
Гость: ДМБ

— Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
— Может, бахнем?
— Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом.
02.03.2020, 18:31
Гость: И.В.С.:

Ещё б сверх того, что уже напортачил,
Войну развязал "солнцеликий" в придачу:
Тогда, от "кумира" устав своего,
Народ же на мыло отправит его!
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