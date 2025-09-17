Евросоюз нашел способ передать €170 млрд замороженных активов РФ Украине

В Евросоюзе рассматривают возможность использования замороженных активов РФ через выпуск беспроцентных облигаций блока, обеспеченных российскими средствами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.  По данным источников газеты, таким образом ЕС может обеспечить базу для предоставления «репарационных займов» Украине.

Согласно одной из схем, денежная масса замороженных активов Центрального банка РФ, которая хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, может быть использована для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Отмечается, что потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине в качестве «репарационных займов». Передача средств будет осуществляться траншами.

По словам одного источника FT, для выпуска долгосрочных облигаций потребуются гарантии того, что режим санкций будет действовать в течение срока действия займов.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в Euroclear. Источники Politico на прошлой неделе сообщили, что Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных активов в виде долговых расписок, обеспеченных ЕС. По данным Bloomberg, разработать механизм изъятия активов РФ требуют США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что использование российских активов «не останется без ответа».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.09.2025, 22:10
    Гость: Да

    Это понятно. Не хотят возвращать.

    Но придётся отдавать эквивалент или иным способом.

  5. 17.09.2025, 20:40
    Гость: Насчет продажного суда

    Суд в РФ не зависим от хунты, а он полностью подчиняется ей, поскольку судьи назначаются этой же хунтой, а не избираются населением.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Жить вечно. А зачем? К разговорам о бессмертии
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
В Генштабе ВСУ назвали цену одного дня боевых действий для Украины
Избранное
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
Енететкрыт «Все к е...ней матери»
6 главных ошибок родителей при работе с репетитором по английскому
Свой в доску парень Владислав Галкин
Отметим юбилей Достоевского запретом «Преступления и наказания»?
Поклонники довели Константина Никольского до слез
Стоит ли наказывать депутата за неисполнение предвыборных обещаний?
«Мягкая сила», МИД и «узник совести» Ермек Тайчибеков
Сухофрукты зимой – и вкусно, и полезно!
Антон Горбунов «04.04»
«Основы исламизации в Афганистане заложили не талибы. Его заложили Горбачев и ставший в этом отношении его марионеткой Наджибулла»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации