Евросоюз нашел способ передать €170 млрд замороженных активов РФ Украине

16:56 17.09.2025

В Евросоюзе рассматривают возможность использования замороженных активов РФ через выпуск беспроцентных облигаций блока, обеспеченных российскими средствами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. По данным источников газеты, таким образом ЕС может обеспечить базу для предоставления «репарационных займов» Украине.

Согласно одной из схем, денежная масса замороженных активов Центрального банка РФ, которая хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, может быть использована для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Отмечается, что потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине в качестве «репарационных займов». Передача средств будет осуществляться траншами.

По словам одного источника FT, для выпуска долгосрочных облигаций потребуются гарантии того, что режим санкций будет действовать в течение срока действия займов.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в Euroclear. Источники Politico на прошлой неделе сообщили, что Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных активов в виде долговых расписок, обеспеченных ЕС. По данным Bloomberg, разработать механизм изъятия активов РФ требуют США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что использование российских активов «не останется без ответа».