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Житель Калуги получил 5 лет колонии за одобрение теракта в Архангельске

21:46 5.03.2020
Иван Любшин / Vk.com

Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте», пишет «Коммерсант».

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, уголовное дело возбудили из-за комментария к новости про взрыв в приемной архангельского УФСБ.

«Прокурор запрашивал для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Сам Любшин и адвокат Молоканова настаивали на оправдательном приговоре»,— написал Чиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что судебное следствие заняло один день.

«Иван Любшин рассказывал, что 15 октября прошлого года его задержали неизвестные в масках, повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером»,— подчеркнул юрист. Он отметил, что СКР отказался возбуждать дело о пытках. Защита будет обжаловать приговор.

Взрыв на проходной Архангельского УФСБ произошел 31 октября 2018 года. Самодельную бомбу подорвал 17-летний Михаил Жлобицкий. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения, сам юноша погиб. Перед смертью он опубликовал в Telegram-чате анархистов объяснение своему поступку: выяснилось, что взрывом он решил выразить протест против «фабрикации дел и пыток людей».

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 00:43
Гость: Ха!

В чём же тут несправедливость?
06.03.2020, 00:33
Гость: Юляша

Мало дали гаду.
05.03.2020, 22:30
Гость: Нет, Гозман, нет

Судебное следствие заняло один день.
Военным судом судили.
Дали 5 лет колонии за фразу в интернете.
Невозможно поверить в то, что такая несправедливость не будет наказана.
Все комментарии (8)
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