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Два человека погибли при выбросе метана в шахте "Воркутинская" в Коми

09:10 6.03.2020
Шахта "Воркутинская" в Коми
Фото МЧС РФ
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Два горняка погибли в шахте "Воркутинская" в Коми после выброса метана в забое, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно сообщению, в шахте на момент выброса метана находились 106 человек. "Обнаружены тела двух погибших", — добавили в МЧС.

Остальные горняки были выведены на поверхность. В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.

Темы: Происшествия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров
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