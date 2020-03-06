09:10

Два горняка погибли в шахте "Воркутинская" в Коми после выброса метана в забое, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно сообщению, в шахте на момент выброса метана находились 106 человек. "Обнаружены тела двух погибших", — добавили в МЧС.

Остальные горняки были выведены на поверхность. В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.