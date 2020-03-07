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Женщины-машинисты смогут работать в метро Москвы с 2021 года

10:28 7.03.2020
Фото masterok.livejournal.com
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С начала 2021 года женщины смогут стать машинистами московского метро, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

По словам Собянина, ранее женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Однако в последние годы ситуация изменилась, современные поезда "сводят вредные факторы к минимуму", а управление поездом во многом автоматизировано и требует "ответственности, аккуратности и интеллекта".

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее. В следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", — заявил Собянин, добавив, что в ближайшие пять лет московский метрополитен сможет обучить и принять на работу около 500 женщин-машинистов.

Базовыми моделями поездов столичного метрополитена в ближайшие 5-10 лет будут "Москва" и "Москва 2020".

Как сообщалось ранее, 1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда метро. Первые 25 будущих машинистов-женщин уже осваивают профессию. Их программа обучения не отличается от той, что преподают мужчинам. 

Темы: Москва, Женщина в современном мире, ГУП «Московский метрополитен», Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 15:22
Гость: Имею вопрос

А когда вернут женщин в оранжевых жилетах на железную дорогу, шпалы таскать? Как это было при СССР? Что за дискриминация?
07.03.2020, 11:49
Гость: И.А. Некрасов

В игре ее конный не словит,

В беде — не сробеет, — спасет:

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет!
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