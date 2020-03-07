Женщины-машинисты смогут работать в метро Москвы с 2021 года

10:28

С начала 2021 года женщины смогут стать машинистами московского метро, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

По словам Собянина, ранее женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Однако в последние годы ситуация изменилась, современные поезда "сводят вредные факторы к минимуму", а управление поездом во многом автоматизировано и требует "ответственности, аккуратности и интеллекта".

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее. В следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", — заявил Собянин, добавив, что в ближайшие пять лет московский метрополитен сможет обучить и принять на работу около 500 женщин-машинистов.

Базовыми моделями поездов столичного метрополитена в ближайшие 5-10 лет будут "Москва" и "Москва 2020".

Как сообщалось ранее, 1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда метро. Первые 25 будущих машинистов-женщин уже осваивают профессию. Их программа обучения не отличается от той, что преподают мужчинам.