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Владимир Путин определил полномочия Медведева

15:29 8.03.2020
Дмитрий Медведев
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Владимир Путин своим указом определил функции заместителя председателя Совета безопасности, сейчас этот пост занимает бывший президент и экс-председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как пишет РИА Новости, согласно указу, зампред организует взаимодействие Совбеза с федеральными органами госвласти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними.

Медведев также будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России. Он примет участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, а также займется контролем исполнения указаний и поручений президента в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности зампреда Совбеза осуществляет аппарат СБ.

Зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения нацбезопасности.

Медведев будет согласовывать представляемый президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, а также проекты положений о Совбезе, об аппарате Совбеза.

В работу зампреда Совбеза входит проведение рабочих совещаний с его членами и иными представителями федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов Российской Федерации, иных госорганов, а также выездных совещаний.

Медведев будет проводить совещания по стратегическому планированию с членами Совбеза, а также участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

Зампред Совбеза также должен выступать с разъяснениями принятых советом решений.

Должность заместителя председателя Совета безопасности ввели ранее в этом году.

Темы: Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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09.03.2020, 02:38
Гость: ABCD

За них переживать не стоят, они не продешевят. Продадут дорого.
Ж.. Россию не предаст, скажет цену и продаст.
Народная пословица.
09.03.2020, 01:23
Гость: Беня

Тшшш. Не выдавайте русским нашу великую конспирологическую тайну. Говорите шепотом. Вдруг русские догадаются и поймут что они великая нация и великий народ, а не пьяницы и бездельники как мы им внушали.
09.03.2020, 00:54
Гость: паразиту

самосознание и русский народ-диаметрально противоположные понятия
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