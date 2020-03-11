Конституция для избранных. О поправках в Конституцию страны, которых НЕ увидят граждане

Изменение Конституции в нынешнем виде - это лишь решение вопроса о власти

В советский период принятие новой Конституции порой обсуждали годами, не спешно, стараясь заложить и философский фундамент под будущие преобразования, и осмыслить пережитое. Сегодня всё проходит быстро.

Фото с сайта council.gov.ru

Но является ли скорость прохождения такого важного для всей страны документа спутником качества, отвечает ли она чаяниям граждан?

Чего, по всей видимости, не увидят граждане в «путинской» Конституции.

Не будет конституционного запрета для депутатов и чиновников иметь недвижимость за рубежом: самим и ближайшим родственникам. А значит, как «летучие голландцы», избранники «народные» и «слуги» народа смогут беспрепятственно совмещать выполнение своих должностных обязанностей в России, выступать с пламенными патриотическими речами, вносить «судьбоносные» законопроекты, а потом отправляться «зализывать раны» за кордон. Этакие современные челноки-фрилансеры.

Не будет четкой формулировки, запрещающей иметь «двойное» гражданство, вид на жительство и ПМЖ не только для депутатов и чиновников определенного ранга, но и для ближайшего родственного окружения. А значит, можно всю свою челядь обучить и устроить на пансион за рубежом, а самому трудиться в России, своим непосильным трудом оплачивая лично-семейное благополучие.

Можно ли хотя бы на миг представить, чтобы кто-то из американских сенаторов в процессе исполнения своих обязанностей одновременно имел бы еще и недвижимость в России?

Как же будет действовать тогда новая норма о приоритете национального права над международным, если ответственные за важные решения чиновники и депутаты будут иметь зарубежные апартаменты и интересы вне своего Отечества и служить фактически внешним хозяевам?

Не будет деофшоризации, и продолжится ситуация, когда на России будут зарабатывать деньги, как от «дойной коровы», выводить за пределы страны и тратить их там.

Не будет в Основном законе страны отмены раз и навсегда фактически неконституционных по своей сути всевозможных «фильтров» при выдвижении кандидатов в депутаты и участии в выборах разных уровней.

Гражданин по Конституции, вне партийной принадлежности, вероисповедания и национальности, вне зависимости от чьих-то хотелок, имеет право выдвигать и быть избранным в представительный орган власти. Но сейчас эта конституционная норма нарушена фактически подконституционными нормативными актами.

Тогда что ждать от очередных выборов, если еще до начала предвыборной кампании многих достойных людей отсекут автоматически от участия по каким-то надуманным предлогам, заподозрив прежде всего в недостаточной лояльности?

В этом смысле возникает вообще крамольная мысль: «А вообще, законным путём, через выборы, возможно ли сменить власть, или она у нас уже вечная?»

Не будет недвусмысленной формулировки по поводу понимания глубинной сути государствообразующего русского народа. Не в части банального возвеличивания одной национальности над другой, а с точки зрения закрепления фундаментальных, духовных и смысловых основ развития российского общества. Пока же титульная нация вымирает ускоренными темпами. И это, видимо, кому-то на руку!

Не будет в новой Конституции нормы, закрепляющей недра в качестве общенационального достояния и права гражданина распоряжаться прибылью от их использования. Причём не обязательно в плане получения пожизненной ренты. Главное – подконтрольность для общества в плане вложения средств от использования полезных ископаемых в развитие экономики страны и конкретных социальных проектов.

Не будет нормы, посвященной введению прогрессивной шкалы налогообложения. Понятно, что самим ставкам по налогам с разных категорий граждан не место в Основном законе страны. Но принципиальное решение, которое давно ждут граждане, могло и должно было появиться в обновленной Конституции.

Это было бы актом высшей справедливости. Это позволило бы сгладить и примирить нарастающие противоречия между нищими и сверхбогатыми гражданами. Бедными большинство из которых стали не по своей воле.

Не будет зафиксирована планка предельного выхода на заслуженный отдых: 60 лет для мужчин, и 55 – для женщин. Значит, чаяния людей, обманутых прежней пенсионной реформой, так и останутся на уровне личных переживаний.

Государство делать шаги в сторону своих соотечественников не собирается. Это даже несмотря на то, что против нынешней пенсионной системы выступали почти 80% населения страны.

Не будет принципиальных решений о том, что местное самоуправление должно быть «отделено» от государства. Наоборот, оно встраивается в единую «вертикаль власти», где будет доминировать не самодеятельный гражданин, а его Величество чиновник.

В такой конфигурации можно предполагать окончательное разложение и падение истинного местного сообщества.

Не будет ничего конкретного про собирание «русского мира» и создание реальной поддержки русскоговорящим соотечественникам за рубежом. А ведь по данным экспертов, до 90% русского зарубежья находятся в предстартовой ситуации движения в сторону России. Но для них сегодня шлагбаум закрыт ввиду многочисленных ограничительных мер на въезде и обустройстве на земле предков.

А возвращаться и возвращать придётся. Не только в силу политической и экономической ситуации в тех или иных странах, но и из-за глобальных изменений в мире: климатических, демографических, эпидемиологических причин.

Не будет позиции по конфискации имущества у коррупционеров и предателей Родины, равно как и контроля над доходами и расходами их ближайшего окружения.

Не будет зафиксирована возможность применения в особых случаях смертной казни к насильникам, коррупционерам и предателям.

Не будет зафиксирована минимальная планка в 4-5% от федерального бюджета, которые должны идти по каждой статье на образование, науку и здравоохранение ежегодно. Иными словами, на те сферы, которые служат поддержанию и развитию человеческого потенциала нации.

Звучат риторические вопросы от граждан: «А что тогда будет, и зачем вообще в таком случае менять Основной закон страны?

Изменение Конституции - это адекватное приведение Основного закона страны к новым реалиям, происходящим в настоящее время, и поиск вариантов созидательного развития.

В нынешнем виде - это лишь решение вопроса о власти, более ничего. Без понимания современных вызовов и без образа будущего, куда будет двигаться страна.

