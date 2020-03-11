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Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

07:55 11.03.2020
Обмен валют
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика подорожают из-за ослабления рубля к евро и доллару, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Как рассказал изданию глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30 процентов.

В свою очередь начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — максимум на пять процентов. Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. При этом повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.

Также на треть можно ожидать увеличение стоимости детских товаров, одежды и обуви, так как данные отрасли зависят от поставок из Китая.

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов, считают эксперты. 

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 14:49
Гость: Евгений В

Козе понятно, что подорожает все, что производится не в РФ или на ее территории иностранными "инвесторами". Рубль полностью зависит от доллара, не зря же он имеет кличку "деревянный". С нефтью тоже темнота, кто ее добывает на территории РФ власть держит в секрете; промелькнуло только что, что Турция тоже хочет "помочь" организовать ее добычу в Сибири, хотя в Сибири помощников и так хватает: США, Китай, Израиль.
11.03.2020, 11:02
Гость: Старый евrей

А еще они сказали, что подорожает бензин. В два раза, ибо нашим кавказским друзьям из "Лукойла" кушать нечего, штаны падают.
11.03.2020, 10:38
Гость: Юрий СПб

Боюсь, что подорожают пистолеты и капроновые чулки.
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