Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

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Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика подорожают из-за ослабления рубля к евро и доллару, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Как рассказал изданию глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30 процентов.

В свою очередь начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — максимум на пять процентов. Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. При этом повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.

Также на треть можно ожидать увеличение стоимости детских товаров, одежды и обуви, так как данные отрасли зависят от поставок из Китая.

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов, считают эксперты.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.