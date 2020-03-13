Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

11:19

Сооснователь партии "Яблоко" Владимир Лукин подал заявление о выходе из нее, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление нижегородское отделение "Яблока".

Уход Лукина связан с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является. "Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"", - говорится в заявлении регионального отделения.

В своем письме председателю федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому (опубликовано реготделением) Лукин напоминает, что представляет исполнительную власть Тверской области.

"Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать "поправку к Конституции" и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования", - пишет Лукин.

Сенатор подчеркнул, что его "личные взгляды никакого отношения к этой "правовой процедуре" не имеют".

Лукин выразил понимание, что его голосование противоречит официальной позиции "Яблока" по вопросу поправок в Конституцию - партия резко критикует их, разрабатывает альтернативный пакет поправок.

"В связи с этим я считаю своим долгом проинформировать вас о том, что в случае, если это необходимо, я готов выйти из партии. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение и усмотрение моих товарищей по партии", - сообщил Лукин.

Федеральные органы "Яблока" пока не отреагировали на заявление Лукина.

Партия "Яблоко" была создана на основе предвыборного блока "Яблоко", организованного перед выборами в Госдуму в 1993 году. Первые три буквы в названии блока - фамилии его лидеров - Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин.