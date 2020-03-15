Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

22:48

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.​​​​​​

Помимо этого, вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану, а также организацию взаимодействия обучающихся и педагогов онлайн.

Ранее власти Москвы и Московской области для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции распорядились ввести свободное посещение школ из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министерство просвещения РФ рекомендовало также регионам при необходимости временно переводить учащихся на дистанционную форму обучения.