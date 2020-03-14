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В Москве и Подмосковье введено свободное посещение школ из-за коронавируса

12:29 14.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Москвы и Московской области ввели свободное посещение школ из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес соответствующее дополнение в Указ "О введении режима повышенной готовности" от 5 марта 2020 года.  

"По просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", -  пояснил столичный мэр на своем персональном сайте.

Власти Подмосковья также ввели возможность свободного посещения образовательных организаций. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на официальном портале правительства Московской области в субботу.

"Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - цитирует ТАСС постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева от 13 марта 2020 года.

В Москве и Московской области действует режим  повышенной готовности из-за коронавируса, запрещающий среди прочего проведение массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек. 

Темы: Коронавирус, Москва, Московская область
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 20:11
Гость: Сердечник

не свободное посещение, а переход на домашнее обучение - родителям только повод дай, обязательно лоботрясы получатся.
14.03.2020, 18:33
Гость: Да

МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ - НА ДВЕРЯХ КВАРТИР, ГДЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ ОСТАВЛЕННЫЕ НА КАРАНТИН, ПРИКЛЕИТЬ ТАБЛИЧКИ - КАРАНТИН..до такого-то числа..за срыв табличек с подписью местного начальника МЧС - ШТРАФ 10 000 РУБЛЕЙ..

14 ИЛИ 20 ДНЕЙ ОТСИДЯТ...ПУСТЬ КНИГИ УМНЫЕ ЧИТАЮТ..

Контроль поручить соседям и ДЭЗам...обязать под угрозой штрафа сообщать о нарушениях..им же обеспечить снабжение потенциальных разносчиков инфекции продовольствием и лекарствами за счет потенциально больных, но бесконтактным способом..

для тех, у кого закончились деньги, обеспечить возможность получить госкредит..ДЕНЬГИ выдавать через ДЭЗ..соседям, но под условием жёсткого учета и подтверждения по телефону обслуживаемыми..

То есть разговаривать через закрытую дверь, оставлять товары снаружи, для получения после их ухода..
14.03.2020, 18:22
Гость: Да

Причём тут национальность.. ИДИОТЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ.

Стоит ли слушать полудурка, не отвечающего за последствия своих предложений? А что потом будут говорить про нас, если послушаемся этого старика?

Что говорят СЕЙЧАС про тех, кто последовал идеям Маркса? :)

ТИПА = КТО ВИНОВАТ, ЧТО ВЫ (МЫ) ВЕРИМ ИДИОТАМ?
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