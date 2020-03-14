В Москве и Подмосковье введено свободное посещение школ из-за коронавируса

12:29

Власти Москвы и Московской области ввели свободное посещение школ из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес соответствующее дополнение в Указ "О введении режима повышенной готовности" от 5 марта 2020 года.

"По просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный", - пояснил столичный мэр на своем персональном сайте.

Власти Подмосковья также ввели возможность свободного посещения образовательных организаций. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на официальном портале правительства Московской области в субботу.

"Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - цитирует ТАСС постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева от 13 марта 2020 года.

В Москве и Московской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, запрещающий среди прочего проведение массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек.