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В Петербурге сотни верующих выстроились в очередь к мощам Иоанна Крестителя

12:40 15.03.2020

9 марта в Санкт-Петербург в Казанский собор из Иерусалима прибыли мощи пророка Иоанна Крестителя. С 10 по 17 марта они доступны для верующих.

Фото: Санкт-Петербургская метрополия РПЦ

Сотни православных устремились в Казанский собор, чтобы прикоснуться и поцеловать святыню. Людей не останавливает ни официально объявленная ВОЗ пандемия коронавируса, ни запрет на проведение в городе массовых мероприятий.

К мощам выстроилась внушительная очередь, все желающие подходят к сосуду и целуют его. Рядом стоит девушка-волонтер, которая пытается после каждого подхода протирать сосуд тряпочкой, но не всегда успевает сделать это за каждым верующим, сообщает "Фонтанка".

После прикосновения к мощам прихожане продвигаются вглубь собора, где возле царских врат висит чудотворная икона. Ее верующие тоже целуют, дотрагиваются руками, подносят поближе детей.

Фото:  «Фонтанка»

В епархии не считают коронавирус помехой паломничеству к мощам Иоанна Крестителя. Руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова заявила, что паломничество к мощам святого не создает никакой дополнительной опасности распространения коронавируса. Она отметила, что никаких карантинных ограничений в Санкт-Петербурге пока не вводилось, и церковь полностью соблюдает все правила, касающиеся санитарно-эпидемического благополучия.

По ее словам, в храмах сейчас введены дополнительные профилактические санитарно-гигиенические меры: проводится регулярная влажная уборка, киоты икон и ковчеги с мощами протирают специальными санитарными растворами.

Темы: Санкт-Петербург, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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15.03.2020, 18:15
Гость: Скептик

Попробуйте-ка лишить попа лишней копейки...
15.03.2020, 18:13
Гость: Скептик

То-то хуже всех живут страны именно православные.
Избранный народ...
15.03.2020, 17:35
Гость: stalker

А как же эпидемия коронавируса и запрет на проведение общественных мероприятий ? Или к верующим это не относится ? Полагают, что эти святые мощи их от болезни спасут. Зря надеются. На вирусы это не действует.
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