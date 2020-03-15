В Петербурге сотни верующих выстроились в очередь к мощам Иоанна Крестителя

12:40

9 марта в Санкт-Петербург в Казанский собор из Иерусалима прибыли мощи пророка Иоанна Крестителя. С 10 по 17 марта они доступны для верующих.

Фото: Санкт-Петербургская метрополия РПЦ

Сотни православных устремились в Казанский собор, чтобы прикоснуться и поцеловать святыню. Людей не останавливает ни официально объявленная ВОЗ пандемия коронавируса, ни запрет на проведение в городе массовых мероприятий.

К мощам выстроилась внушительная очередь, все желающие подходят к сосуду и целуют его. Рядом стоит девушка-волонтер, которая пытается после каждого подхода протирать сосуд тряпочкой, но не всегда успевает сделать это за каждым верующим, сообщает "Фонтанка".

После прикосновения к мощам прихожане продвигаются вглубь собора, где возле царских врат висит чудотворная икона. Ее верующие тоже целуют, дотрагиваются руками, подносят поближе детей.

Фото: «Фонтанка»

В епархии не считают коронавирус помехой паломничеству к мощам Иоанна Крестителя. Руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова заявила, что паломничество к мощам святого не создает никакой дополнительной опасности распространения коронавируса. Она отметила, что никаких карантинных ограничений в Санкт-Петербурге пока не вводилось, и церковь полностью соблюдает все правила, касающиеся санитарно-эпидемического благополучия.

По ее словам, в храмах сейчас введены дополнительные профилактические санитарно-гигиенические меры: проводится регулярная влажная уборка, киоты икон и ковчеги с мощами протирают специальными санитарными растворами.