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В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

16:27 13.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов. Запрет будет действовать с 16 марта до 30 апреля. Согласно документу запрет устанавливается на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек

Общественным объединениям и организациям рекомендовано воздержаться от проведения публичных мероприятий. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей, а также занимаются транспортным обслуживанием, рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию. Такие же меры рекомендовано принимать и образовательным организациям (как частным, так и государственным).

Кроме того, гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, а также от посещения массовых мероприятий. Тем, кто прибыл в Петербург из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения и вызвать для осмотра медработника.

Также в Петербурге отменены или перенесены на более поздние даты международные образовательные мероприятия, такие как XI Петербургский международный образовательный форум.

Кроме того, комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принял решение перенести три образовательные программы для российских соотечественников из-за рубежа на осень. Речь идет о таких программах как "Читаем блокадную книгу", "История государства российского" и молодежном форуме "Русское зарубежье".

Темы: Коронавирус, Санкт-Петербург
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 22:11
Гость: Ха!

Не гауляйтер, а губернатор. Ну и в чём тут УЖАС, что Беглов подписал?
13.03.2020, 22:09
Гость: Ха!

Почему тебя так это беспокоит? Веселись в своём Куеве!
13.03.2020, 21:54
Гость: ABCD

Как помог властям новый вирус и вовремя.
Под это дело запретили акции протеста и скорее всего вместо голосований (уже бессмысленных) по поправкам сделают "автоматическое одобрение народом инициатив Иго сиятельства"
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